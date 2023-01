Mañueco contradiu Vox i diu que el protocol no obliga a metges ni a dones

El president de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, contradiu el seu soci de govern, Vox, i assegura que el seu govern no promourà ni empararà cap mesura contra el dret de les dones que volen avortar. Després de les declaracions del vicepresident de la Junta, l’ultra Juan García-Gallardo, en una compareixença institucional aquest dilluns, Mañueco ha negat que el seu govern s’estigui plantejant cap “mesura coercitiva”, i ha assegurat que les mesures que posarà en marxa es limiten a oferir a les dones embarassades la possibilitat de disposar d’una ecografia 4D i escoltar el batec del fetus si ho desitgen. El president de Castella i Lleó ha assegurat que no s’obligarà “a res” ni a metges ni a dones embarassades.

En la compareixença, Mañueco ha insistit que, en cap cas, s’ha contemplat “obligar els professionals sanitaris a oferir mesures coercitives a les dones embarassades, ni permetrà que el govern d’Espanya utilitzi les dones per fer oposició a la Junta de Castella i Lleó”. El president de la comunitat ha defensat que les mesures del seu govern per “promoure la natalitat” consisteixen només a “ajudar les dones embarassades que han estat utilitzades de manera interessada” pel govern espanyol.

Mañueco s’ha mostrat “sorprès” pel requeriment del govern espanyol al seu executiu perquè no apliqui el protocol anti-avortament dissenyat per Vox i ha acusat l’executiu de Pedro Sánchez de voler obtenir “rèdit polític” de manera “lamentable” utilitzant les dones “com a ostatges”.

El vicepresident de Castella i Lleó, l’ultra Juan García-Gallardo, assegura que no faran “ni un pas enrere” en la defensa de la vida, la família i la natalitat | Europa Press

El PP acusa Vox de fer el joc a Sánchez

Davant de la polèmica que ha generat les afirmacions del vicepresident, el portaveu de campanya del PP, Borja Semper, ha assegurat que Mañueco no està disposat a activar el protocol que ha anunciat Vox. Semper també ha acusat la formació de Santiago Abascal d’obrir un debat que és “una ganga” per a la Moncloa. “Vox arriba al rescat mediàtic de Sánchez i és una ganga per al govern de Sánchez i Podem”, ha dit, perquè “amb aquestes mesures insensibles aconsegueix soroll mediàtic”, i el govern espanyol “aconsegueix desviar l’atenció dels problemes que sí que s’han aprovat i que afecten els drets de les dones”, referint-se a la llei del ‘només sí és sí’.

Semper ha remarcat que el president popular ha confirmat que el govern de Castella i Lleó “no actualitzarà cap protocol” i seguirà aplicant la llei que està vigent. El portaveu popular ha assenyalat que “assistim a una guerra entre Vox i el govern de Sánchez i Podem, una guerra interessada, que es retroalimenta, i que utilitza les dones en una guerra de bandes”.