“Per un Parlament que representi la realitat del nostre país i que estigui al servei del poble; acabem amb els privilegis i les corrupteles”. Aquest és el títol d’una proposta de resolució que la CUP portarà a votació en la jornada final del debat de política general que aquesta dimecres tarda ha encetat el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament. En concret, és un text que reclama les modificacions legals oportunes per tal d’evitar la duplicitat de càrrecs i, sobretot, una retallada del 14% dels salaris dels diputats.
La resolució, a la qual ha tingut accés El Món, s’emmarca en el que els cupaires en diuen la “complexa situació econòmica que viuen els treballadors i treballadores del nostre país”. En aquesta línia, destaquen “l’augment del cost de la vida i una cada major dificultat per accedir a un habitatge, així com amb una taxa de risc de pobresa o exclusió social del 24%”, és a dir, pràcticament un de cada 4 catalans. “Cal que el Parlament de Catalunya doni exemple en termes d’austeritat i de sensibilitat amb la situació de les persones a qui volem representar”, raona la CUP d’aquí la proposta de reduir els salaris i les retribucions parlamentàries.
Més del doble del sou mitjà
Els cupaires ressalten que el salari mitjà a Catalunya el 2025 és de 29.978,69 euros —32.721,58 € els homes i 27.240,93 € les dones— mentre que la mitjana dels sous dels diputats del Parlament és de 70.000 euros bruts. “Més del doble del sou mitjà”, clama la CUP. Una retallada del 14% deixaria el sou dels diputats en uns 60.000 euros anuals bruts. Per altra banda, carreguen contra el fenomen de la “duplicitat de càrrecs”. El text destaca que “ja s’ha convertit en quelcom escandalós i normalitzat al nostre país”. En concret, diputats que exerceixen alhora de diputats al Parlament, de batlles dels seus municipis i de representants i diputats a altres òrgans comarcals i territorials, acumulant diversos càrrecs”.
En aquest sentit, subratllen que “alguns dels quals, incompliment amb les seves tasques com a diputats i diputades al Parlament de Catalunya, com és sobradament conegut el cas d’una diputada d’extrema dreta que pertany al grup mixt”. És a dir, una referència inequívoca a Sílvia Orriols, d’Aliança Catalana. A més, la CUP aporta l’informe de l’Oïdora de Comptes del Parlament de Catalunya -una sindicatura de comptes de la cambra- que mostra que entre els anys 2021 i 2022 el diputat de Vox, Ignació Garriga, va carregar fins a 39.000 euros de despeses personals al seu grup parlamentari consistents en menjar a domicili, perruqueries i pagaments de l’AMPA dels fills.
Diners públics per qui els necessita
El text de la CUP insisteix que s’evidencia “la mala situació econòmica de la majoria dels treballadors del nostre país i essent necessari destinar fins al darrer euro de diners públics a millorar aquesta situació”. D’aquí que considerin que “el Parlament de Catalunya, com a òrgan de sobirania i representant d’aquest, que és necessari evitar la duplicitat de càrrecs polítics al nostre país per tal de garantir l’adequat compliment de les tasques parlamentàries així com cal realitzar, tan aviat com es pugui, les modificacions legislatives necessàries per a impedir la duplicitat de càrrecs d’elecció i representació política”.
En aquesta línia, la CUP indica que és “necessari que els sous dels diputats i diputades del nostre país respongui a la realitat econòmica i social d’aquest”. Així, proposa “modificacions pertinents en la normativa parlamentària per tal de reduir els sous dels diputats i diputades en un mínim del 14% del sou que es percep actualment”. Així mateix, com modificar la normativa parlamentària per tal que els diputats “deixem de percebre una assignació fixa en concepte de despeses i desplaçament”. Per això, puntualitza que “cal abonar només aquelles que siguin degudament justificades així com establir els mecanismes necessaris per a evitar que es puguin carregar al Grup Parlamentari despeses personals”.