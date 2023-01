La CUP considera “inacceptable” que Aragonès assisteixi a la cimera hispano-francesa

El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya Xavier Pellicer ha assegurat que és “inacceptable” que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assisteixi a la cimera entre l’Estat espanyol i el francès que s’ha de celebrar el dia 19 de gener al Museu Nacional d’Art Contemporani de Barcelona (MNAC). Els anticapitalistes han titllat la trobada de “maniobra propagandística” del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per escenificar la normalització del conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya.

Consell executiu del Govern de la Generalitat presidit pel president Pere Aragonès / Rubén Moreno

Crida a mobilitzar-se

Alhora, Pellicer considera que “vol simbolitzar que els estats estan per sobre de l’autodeterminació i que els grans milionaris estan per sobre dels drets dels treballadors”. “No és possible exercir el dret a l’autodeterminació en el marc de l’Estat espanyol”, ha assegurat el diputat anticapitalista reivindicant la unilateralitat. En aquesta línia, ha criticat la “política de distensió” per part del Govern de la Generalitat i considera que simbolitza que “l’Estat té el control sobre Catalunya”.

Missatge a ERC

El cupaire ha demanat al president que s’ho repensi i no hi vagi, així com ha fet una crida perquè hi hagi una mobilització el proper 19 de gener. “Fins que es garanteixin els drets nacionals del nostre país no es solucionarà el conflicte”, ha dit en una roda de premsa al Parlament de Catalunya. Amb això, afirma que anar a la cimera és “avalar el relat que el conflicte s’ha acabat”, mentre que “mobilitzar-se contra la cimera és que el conflicte segueix obert”. Alhora, s’ha dirigit directament a Esquerra Republicana assegurant que si són independentistes i autodeterministes “el que ha de fer és molt clar”.

Pel que fa als pressupostos, ha titllat d’espectacle “lamentable” les negociacions a tres bandes entre els republicans, Junts i el PSC. “Tenen el mateix model de país i cap dels tres plantegen propostes que puguin arreglar la vida dels catalans”, ha dit l’anticapitalista, que creu que “van de la mà de la patronal. De fet, opina que els tres estan a favor del Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prati i ha titllat de “teatralització” les negociacions.