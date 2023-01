Aragonès assistirà a la cimera entre Sánchez i Macron

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, participarà a la cimera hispano-francesa que el pròxim 19 de gener se celebrarà a Barcelona. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmat que estan “en converses amb la Moncloa” per tancar els detalls de la trobada, que coincidirà amb una manifestació unitària de tot l’independentisme, però ha defensat que el lloc del president és a la cimera. “L’independentisme ha de ser arreu”, ha defensat. “No pot concedir ni regalar espais que li pertoquen”.

Plaja ha explicat que el Govern “no participarà” de les protestes unitàries perquè no és el seu lloc, però ha recordat que hi seran tots els partits, inclosa ERC. “El Govern serà a la cimera i els partits i els moviments socials a la manifestació”, ha insistit. La portaveu de l’executiu ha assegurat que Catalunya “acull la trobada de dos representants europeus” i que ha d’exercir la “representació institucional” que li pertoca. Aquest dimarts també s’ha confirmat que la trobada entre Sánchez i Macro serà al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC).

Un tram de la manifestació de la Diada 2022 de gom a gom | Jordi Play

Junts ha evitat fer valoracions sobre la participació d’Aragonès a la cimera perquè és “una competència del president” i que és ell qui ha “d’explicar els motius pels quals hi va”. La portaveu del partit al Parlament, Mònica Sales, ha celebrat el retorn de la “unitat de l’independentisme” en la manifestació contra la trobada. Per la seva banda, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha donat suport a la decisió del president. “És important que ocupi l’espai que se li convida a tenir” perquè “ representa tots els catalans”.

El Govern critica Sánchez per la utilització “partidista” de la cimera

El Govern ha assegurat que “respecta i entén” les mobilitzacions convocades per l’independentisme perquè l’executiu de Pedro Sánchez no ha dubta a utilitzar la cimera amb Emmanuel Macron de manera “partidista”. Hores després de confirmar-se que tot l’independentisme havia confirmat la seva assistència a la manifestació, la Moncloa va filtrar que havia convidat Aragonès a la cimera, ja que per protocol el president del territori que acull una trobada d’alt nivell acostuma a ser-ne l’amfitrió.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha advertit al president de la Generalitat que la Moncloa li havia enviat una “invitació enverinada” i li havia reclamat que no hi assistís. “Aragonès hauria de deure’s a la representació parlamentària que el va triar. I deure’s al que va dir quan va ser investit, que culminaria la independència”, ha dit Borràs. “Que compleixi les seves pròpies paraules per les quals va rebre la confiança del Parlament”.