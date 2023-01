Els partits independentistes se sumen a la protesta unitària contra Sánchez

Els partits independentistes han respost a la crida de les entitats i han confirmat que participaran a la manifestació unitària contra la cimera que Pedro Sánchez i Emmanuel Macron celebraran a Barcelona el pròxim 19 de gener. Junts i la CUP ja van anunciar diumenge que animarien les seves bases a anar a la manifestació i aquest dilluns ERC també s’hi ha sumat. La portaveu dels republicans, Marta Vilalta, ha assegurat que la mobilització ha de servir per “deixar clar que l’independentisme és ben viu”, però ha demanat que la manifestació no es converteixi en una protesta contra el Govern.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, es va avançar a la convocatòria oficial i dissabte al vespre ja va fer una crida a una “gran mobilització des de la unitat” i va demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que secundés la proposta. “És un bon moment, ja que tindrà cert ressò, de dir que el Procés no s’ha acabat”, va dir. Per la seva banda, la CUP ha recordat que “no hi haurà normalitat democràtica mentre hi hagi repressió i es negui el dret a l’autodeterminació. Els anhels socials i nacionals son vigents, aquí no s’ha acabat res”.

Dues noies miren la riuada de gent de la manifestació de la Diada 2022 des del monument a Colom | Jordi Play

La cimera de Sánchez, una “provocació” que recús l’independentisme

La cimera de Sánchez i Macron, que ha de servir per segellar un “acord d’amistat” de màxim nivell entre els dos països, s’ha interpretat com una “provocació” del govern espanyol i ha servit per recosir l’independentisme, que en els últims anys havia perdut la unitat que el va dur a desafiar l’estat espanyol amb el referèndum de l’1-O. També ha servit per recuperar la unitat d’acció de les entitats independentistes després de la polèmica per la manifestació que l’ANC va organitzar contra el nou delicte de desordres públics.

Aquest diumenge l’ANC, Òmnium i el Consell de la República van convocar una protesta “amplai oberta” contra Pedro Sánchez. “El govern espanyol ha referit diverses vegades que venia a Barcelona, també, per certificar la fi del Procés“, han criticat. La cimera es vista com “una provocació, una fantasia i una falsedat tenint en compte que no s’ha donat cap solució política al conflicte”. Les tres entitats recorden que la “la voluntat d’independència és més viva que mai, que no són els governs d’Espanya i França els que representen, sinó els que reprimeixen la nació catalana, les seves gents i la seva llengua i cultura”.

L’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (Ciemen), la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) també han confirmat la seva assistència a la protesta, que se celebrarà allà on es reuneixin Sánchez i Macron.