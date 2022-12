Romero dona el Procés per acabat: “ERC ha acceptat el marc de convivència”

La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, dona el Procés per acabat després que la Generalitat hagi acceptat seure a la taula de diàleg amb el govern espanyol, el trencament del govern de coalició d’ERC i Junts i la divisió de l’independentisme. En una entrevista a Europa Press, la socialista ha assegurat que “Esquerra ha acceptat el marc de convivència”.

En aquesta línia, Romero ha recordat que l’executiu de Pere Aragonès “ha signat acords a la taula de negociació que es mouen dins del marc de la Constitució” i ha insistit que “això és important perquè un dels problemes que hi va haver en el Procés és que es van saltar les lleis”.

La Moncloa descarta una nova taula de diàleg en les pròximes setmanes / Govern

Dubtes sobre l’última taula de diàleg de 2022

Aquest dijous a la nit, la Moncloa assegurava que la taula de diàleg “ja s’ha consumat” i no preveia fer cap trobada més en les pròximes setmanes. Així i tot, hores després, el Govern assegurava que no descarten que n’hi hagi una abans que acabi el 2022, però saben que és una possibilitat “difícil”.

Sobre això, i sense haver-hi confirmació de si n’hi haurà o no finalment en els propers dies, Romero ha remarcat que és una decisió que únicament depèn dels governs català i espanyol. “Són ells els que parlen”, ha admès, però ha afegit que “queden pocs dies perquè acabi l’any i sembla difícil”. Així i tot, la portaveu del PSC al Parlament ha defensat que creu que “el diàleg entre el govern espanyol i Catalunya és fluït i continu”.

El que sí que ha assegurat Romero en aquesta entrevista, després de les peticions dels republicans d’incorporar en les converses la proposta d’un referèndum pactat, és que això no succeirà perquè “és una pantalla passada”. En la mateixa línia que el líder socialista, Salvador Illa, en una entrevista a Catalunya Ràdio, Romero ha demanat que se centrin a explorar consensos compartits a Catalunya com, per exemple, per millorar de l’autogovern.

Reforma Codi Penal

Sobre la reforma del Codi Penal, aprovada pel Senat, que permet derogar la sedició i reformar la malversació, Romero ha indicat que es veurà com a “positiva” amb el pas del temps, igual que assegura que ha passat amb els indults als independentistes condemnats per l’1-O. Així i tot, la portaveu dels socialistes al Parlament entén que, a altres territoris, no es comparteixi l’opinió sobre aquesta modificació legislativa.

Alícia Romero ha definit el president espanyol Pedro Sánchez com un “valent” que ha volgut “resoldre i encara aquest conflicte” des del principi i, per això, li sembla “injust” que se’l critiqui “d’aquesta manera”.

El Govern d’ERC en solitari

Han passat més de dos mesos des que Junts per Catalunya va trencar la coalició amb ERC i va abandonar el Govern. En aquesta entrevista, Romero ha explicat que des del PSC fan un balanç “dolent” del Govern en solitari dels republicans. De fet, els acusa de no pactar mesures al Parlament i, això, els ha portat a perdre moltes votacions.