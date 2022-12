El triomfalisme de Sánchez uneix ERC i Junts: “El Procés no s’ha acabat”

El triomfalisme de Pedro Sánchez a l’hora de donar per tancada la carpeta del Procés ha unit ERC i Junts, que han coincidit a criticar les presses del president espanyol per enterrar el moviment independentista. “El Procés no s’ha acabat”, han dit tant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com el secretari general de Junts, Jordi Turull, en declaracions a diferents mitjans. “El senyor Sánchez confon el desig amb la realitat”, ha etzibat l’exconseller de Presidència durant l’1-O. “Si no s’ha solucionat el conflicte polític , el Procés no s’ha acabat”.

El president de la Generalitat ha estat igualment taxatiu i ha recordat a Sánchez que l’independentisme no ha renunciat a les seves aspiracions. “Si algú pensa que, per haver arribat a acords, renunciem al que som i a les nostres conviccions, s’equivoca”. Aragonès considera que després de la derogació de la sedició i la reforma de la malversació ha arribat el moment “d’abordar la qüestió de fons, que és la relació política entre Catalunya i Espanya” i aposta per portar la proposta de referèndum a la pròxima reunió de la taula de diàleg.

La portaveu de la CUP al Congrés dels Diputats, Mireia Vehí, ha acusat Pedro Sánchez de voler pacificar Catalunya “sense resoldre el conflicte de fons” i ha criticat ERC i Junts per estar més centrats en les disputes partidistes que en posar el PSOE contra les cordes. “Li estem regalant al PSOE quedar-nos el conflicte”, va dir fa uns dies Vehí, que també ha lamentat la complaença dels republicans amb les promeses incomplertes de la Moncloa. “ERC fa un camí que, a curt termini, no ens duu a l’acumulació de forces que mirin cap a l’autodeterminació”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant la sessió de control | ACN (Mariona Puig)

ERC i Junts no coincideixen en el full de ruta

Els dos polítics catalans han tornat a posar en evidència la falta de sintonia entre ERC i Junts, que han discrepat un cop més en el full de ruta que ha de seguir l’independentisme en els pròxims mesos i anys. Així, mentre Aragonès insisteix que el referèndum “pactat i amb reconeixement internacional” és la millor via, Turull manté que Catalunya ja va organitzar i votar un referèndum d’independència a la tardor del 2017 i ha recordat que l’estat espanyol mai s’obrirà a negociar-ne un. “Des de Catalunya ho hem intentat tot”.

El secretari general de Junts ha reclamat a ERC que torni a seure a la taula amb la resta de partits i entitats independentistes per “marcar un nou traçat” i tornar a “passar l’acció”, ja que creu que en els últims mesos els republicans han mirat més cap a Madrid que cap a Barcelona. “La taula de diàleg no ha afrontat els dos temes nuclears del conflicte, que són l’amnistia i l’autodeterminació”, ha lamentat, “i només ha servit per blanquejar l’estat espanyol”.

Puigdemont també critica Pedro Sánchez… i ERC

Carles Puigdemont ha reaccionat a les paraules triomfals de Pedro Sánchez i ha criticat el desconeixement del president espanyol sobre l’afer català. “Però com sempre passa, els dirigents espanyols i la seva classe dirigent ignoren el que és Catalunya. I des de la ignorància i el menyspreu de la realitat no es pot governar bé ni resoldre res. Al contrari”. El president català a l’exili també ha aprofitat per llançar un dard a ERC: “Els còmplices d’aquest cofoisme els tenim lamentablement entre nosaltres”.