ERC vol un referèndum amb almenys un 50% de participació i un 55% de suport

Esquerra Republicana vol un referèndum amb almenys un 50% de participació i un 55% de suport al “sí” per “negociar” la independència. Es tracta de l’aposta dels republicans per encetar la segona fase de la taula de diàleg un cop acabi la carpeta de la desjudicialització amb la reforma del Codi Penal. D’aquesta forma ho detalla el text de la ponència política proposada per la direcció republicana encapçalada per Oriol Junqueras.

El document es debatrà i votarà al proper Congrés Nacional del 28 de gener. El partit està treballant per detallar com serà el referèndum: amb una “pregunta clara com la de l’1-O”, i on hi pugui votar la població major de 16 anys resident a Catalunya, i la no resident però amb dret a vot a les eleccions al Parlament.

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, durant un Consell Nacional del partit | ACN

La proposta dels republicans s’emmarca en l’Acord de Claredat, proposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va fer en el passat debat de política general al Parlament. D’aquesta forma, Vilalta ha ressaltat que aquests van ser els llindars del referèndum d’independència de Montenegro, que va rebre l’aval de les institucions europees, i que “donen la màxima legitimitat i un plus d’homologació a nivell internacional”. La pregunta del referèndum hauria de ser “clara, com la del referèndum del 1-O”, i de guanyar el sí que hauria d’obrir-se una negociació entre els governs català i central amb mediació europea i internacional, segons la ponència.

Fonts del partit subratllen que aquesta és una proposta per a “començar a generar debat” sobre les condicions amb altres actors polítics i socials amb l’objectiu generar un consens a Catalunya abans de traslladar la petició a l’Estat.

Posen en valor les negociacions amb el govern espanyol

La ponència posa en valor els fruits de la negociació amb el govern espanyol sobre el conflicte a Catalunya, entre les quals els republicans destaquen que han “fet moure” al PSOE fins a avalar els indults als condemnats pel 1-O i tramitar la derogació de la sedició. “Nosaltres no volem imposar la república catalana a ningú. El que volem és poder-la decidir, que la ciutadania prengui aquesta decisió de manera participativa. Un referèndum és la màxima expressió de la voluntat democràtica”, ha sostingut Vilalta.

Amb tot, ERC remarca en la seva ponència que no renunciaran “a cap instrument democràtic” que permeti als catalans decidir sobre el seu futur.

Aliances amb independentistes a les municipals

Quant a les aliances postelectorals, en l’àmbit municipal la ponència política aposta per prioritzar aliances amb partits independentistes, però avala pactes que permetin frenar a la “extrema dreta”.

També reivindica les polítiques de sobirania econòmica, energètica, feminista, social i democràtica que ha impulsat ERC, al costat de la “sobirania lingüística i cultural fonamental per a la construcció nacional i la cohesió social”.

La ponència reivindica algunes iniciatives impulsades des del Govern en aquestes direccions, com el projecte de la Vall de l’Hidrogen, l’energètica pública, el permís per a funcionàries de la Generalitat per duel gestacional i dolor menstrual, la gratuïtat de l’Infantil 2, o l’escut social contra la crisi. També destaquen el compromís que ERC va arrencar del govern espanyol en el marc dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a parar la línia MAT, a més del Pacte Nacional per la Llengua, la normativa enfront del 25% judicial de castellà i el projecte Aina.