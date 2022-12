La CUP proposa incrementar el fons de transició nuclear fins al 90%

La diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Laia Estrada ha proposat aquest dilluns destinar al Fons de Transició Nuclear el 90% del que es recapta amb l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient amb la producció d’energia nuclear, i que la Generalitat es quedi amb el 10% restant en concepte de gestió d’aquest.

Tal co asseguren els anticapitalistes en un comunicat, aquesta proposta permetria passar dels 24 milions d’euros actuals de dotació del fons als 108 milions, i així ho ha explicat en una reunió amb agents institucionals, econòmics i socials de les comarques afectades.

Considera insuficient les propostes del Govern i PSC

Per a Estrada, és “totalment insuficient” destinar al Fons de Transició Nuclear el 20% o el 50% de l’impost, tal com planteja el Govern i el PSC respectivament. I encara que comparteixen la proposta dels socialistes que la distribució del fons reverteixi en el conjunt del territori afectada pel Pla d’Emergència Nuclear exterior de les centrals nuclears d’Ascó i Vandellós (PENTA), la diputada ha defensat que la distribució ha de fer-se “de forma ponderada, perquè els municipis més afectats rebin més quantitat”.

Gestió per part territori afectat

Els ‘cupaires’ també consideren que el fons només hauria de ser gestionat per agents públics i privats del territori afectat, i demanen que no es destini a grans empreses de fora per a evitar que el puguin “acaparar”.

També ha explicat que presentaran esmenes a la proposició de llei del PSC sobre aquesta qüestió, que es debatrà aquesta setmana en el Parlament, i votaran en contra d’aquest si no prosperen.

D’altra banda, la iniciativa del PSC estableix que els municipis beneficiaris del fons siguin els que estiguin a un radi de 30 quilòmetres de les centrals d’Ascó i Vandellòs (Tarragona) i augmentar un 50% l’impost a les nuclears per a finançar el desenvolupament socioeconòmic i la transició energètica. Si l’hemicicle aprova el procediment per lectura única aquest dimarts, s’obrirà el termini perquè els grups presentin esmenes i el debat i votació finals es farien el dijous a la tarda.