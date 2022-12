La CUP qüestiona els macroprojectes que el PSC demana per als pressupostos

La CUP continua criticant els macroprojectes urbanístics i d’infraestructures a Catalunya. El diputat cupaire Xavier Pellicer, des d’un acte de partit a Mollerussa, ha qüestionat les demandes en aquest sentit del PSC per als pressupostos, tot instant Esquerra Republicana de Catalunya a explicitar la seva posició. “Veurem si ERC es menja aquests gripaus“, ha ironitzat el representant dels anticapitalistes.

Segons Pellicer, iniciatives com l’ampliació de l’Aeroport del Prat, la B-40 o el Hard Rock són “taques a la línia de flotació del que han de ser uns comptes per estar al costat de la gent”. No és aquest, però, el primer “gripau” que deixa passar Esquerra, segons la CUP. “Ja s’han menjat la reforma del codi penal, i tot allò que ve del govern de l’Estat”, ha criticat Pellicer.

El model econòmic i de desenvolupament que posen sobre la taula els pressupostos, lamenta el diputat, “és el de sempre: macroprojectes a costa de destruir el territori i de precaritzar el treball”. En un sentit similar a les recents acusacions del portaveu de Junts, Josep Rius, la CUP considera que els socialistes són “el soci prioritari d’aquesta legislatura” per als republicans i el Govern de Pere Aragonès. Segons Pellicer, de fet, l’executiu català accepta les reclamacions dels socialistes i de Moncloa “sense cap sentit i en contra de la gent i dels drets del país”.

Contradiccions a Junts

Més enllà de les crítiques a les decisions de l’executiu català, els cupaires també han apuntat cap a Junts. En el mateix acte a Mollerussa, Pellicer ha exigit al partit de Turull i Borràs “explicacions a la societat catalana” pel vot contrari al mecanisme independent de control dels Mossos d’Esquadra. La formació anticapitalista considera que, amb aquesta posició, Junts es posa “al costat de la impunitat, i no del dret a manifestació”.

Primera llista a Mollerussa

L’acte al municipi lleidatà ha servit per a compartir amb la militància l’estratègia de la formació de cara a les eleccions municipals del 2023. Segons han anunciat, els anticapitalistes estan elaborant la que seria la seva primera llista per a unes eleccions a la capital del Pla d’Urgell. L’acte també ha comptat amb la presència de la diputada Nogay Ndiaye, que ha celebrat l’acte com una eina per “donar esperança en un context de desafecció” cap a la classe política.