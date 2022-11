El Parlament insta el Govern a ampliar l’aeroport del Prat

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dijous el punt d’una moció del PSC i UNits per Avançar que insta el Govern a “continuar parlant amb el govern d’Espanya i AENA per transformar i ampliar” l’aeroport del Prat. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots en contra d’Esquerra Republicana, la CUP i els comuns. A més, el ple d’aquest dijous també a manifestat la seva predisposició perquè, en un termini de dos mesos, l’executiu impulsi els mecanismes amb el govern espanyol que permetin la redacció del projecte de la Ronda Nord entre Sabadell, Castellar del Vallès i Terrassa.

Pla general de l’hemicicle en un moment de les votacions de les mocions al ple del Parlament. Data de publicació: dijous 10 de novembre del 2022, 12:40 Localització: Barcelona Autor: Mariona Puig

Connexió del Prat amb Reus i Girona

Pel que fa a l’ampliació de l’aeroport del Prat, el Parlament també insta a treballar per facilitar el desenvolupament d’un model aeroportuari que permeti la connexió amb alta velocitat ferroviària amb els aeroports de Girona i Reus. A més, el punt de la Ronda Nord, a proposta del PSC ,també contempla que el Govern executiu les obres amb el finançament del govern espanyol.

Ampliar Ferrocarrils i metro

Un altre punt que ha tirat endavant, aquest cop amb el suport de tots els grups excepte Junts, és que en els pressupostos hi hagi partides per elaborar estudis sobre l’arribada de la línia S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Castellar del Vallès, així com el desdoblament de la línia R6 de Rodalies fins a Igualada i l’R5 fins a Manresa.

D’altra banda, el Parlament també ha optat perquè l’executiu es comprometi, en un termini de sis mesos, a executar la inversió per fer efectius l’allargament de la línia 3 del metro fins a Esplugues e Llobregat, de la línia 4 fins a La Sagrera i de la Línia 1 fins a Badalona.