El Parlament insta al Govern a duplicar la despesa pública en habitatge

El Parlament ha instat aquest dijous al Govern a duplicar la despesa en polítiques d’habitatge fins als 1.500 milions d’euros als pressupostos de la Generalitat de 2023, i prioritzar l’augment de recursos per al parc públic de lloguer social. Es tracta d’un punt d’una moció dels comuns que ha prosperat amb el sí de PSC, Junts, CUP, PP i Cs, i l’abstenció de Vox i ERC.

La cambra catalana també ha instat el Govern a presentar en dos mesos un pla de xoc amb recursos i un calendari per a “eliminar” les llistes d’espera de les taules d’emergència, ampliar el parc públic de lloguer un mínim de 5.000 habitatges en 2023 i abordar reformes per a fer efectiu l’impost sobre habitatges buits. A més, ha demanat incrementar fins als 50 milions d’euros el pressupost per a les ajudes al lloguer i evitar “al màxim els desnonaments”, reforçant l’atenció a les persones desnonades i estudiant crear unitats específiques per a famílies vulnerables en municipis de més de 20.000 habitants.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el primer ple del Parlament després de la ruptura amb Junts, amb els consellers del nou Govern a la primera fila de l’hemicicle / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament de Catalunya)

Els comuns condicionen els pressupostos

Des dels comuns, Susanna Segòvia ha advertit que “l’acord de pressupostos dependrà molt del que es faci en habitatge”, ha lamentat que el compromís d’investidura d’arribar als 1.000 milions d’euros en polítiques del sector no s’hagi complert i ha cridat a garantir l’efectivitat de l’impost sobre els habitatges buits. “Perquè hi hagi un compromís pressupostari, ha d’haver pressuposat”, li ha replicat el republicà Pau Morales, que ha sostingut que, més que la suma d’inversió, l’important és que la partida pressupostària sigui estable en el temps per a avançar en polítiques d’habitatge.

La cupaire Montserrat Vinyets li ha retret aquestes declaracions, en considerar “imprescindible” la xifra d’inversió que es destina a les polítiques d’habitatge, i ha assegurat que els 1.500 milions que planteja la moció són encara insuficients si es comparen amb la despesa d’altres països de l’entorn europeu.

La socialista Eva Candela López ha lamentat que el Govern no hagi complert els acords amb la CUP i amb els comuns sobre inversió en habitatge, ha sostingut que Catalunya porta molts anys de retard en aquestes polítiques i ha instat els comuns a ser exigents en la negociació dels comptes en aquest tema.

Junts critica l’aportació estatal

Des de Junts, Glòria Freixa ha assegurat que totes les propostes que han plantejat els comuns estan en el programa del seu partit, ha criticat que l’aportació estatal a les ajudes al lloguer és “ridícula” i ha advertit que per a aplicar mesures sobre habitatge fa falta un bon finançament.

“Les polítiques i la legislació que s’ha anat aprovant en aquest Parlament en els últims anys no funciona”, ha criticat el diputat de Cs Joan García, que ha secundat incrementar la inversió en polítiques d’habitatge i ha assegurat que és una cosa que el seu grup reivindica des de 2015.