L’esborrany de Cuevillas proposa una amonestació pública per a Dalmases

L’esborrant que presentarà demà el president del a Comissió de l’Estatut del Diputat, Jaume Alonso Cuevillas, proposa de sancionar el diputat de Junts Francesc de Dalmases amb una “amonestació pública”. De fet, el també diputat de Junts descarta una multa econòmica per haver incomplert el codi de conducta del Parlament.

Tal com ha avançat el Diari Ara, l’esborrany descriu com Dalmases va cometre una “infracció lleu” per la discussió amb la subdirectora del programa de TV3, FAQS, el passat juliol, i que ha acabat amb la dimissió de Francesc de Dalmases com a vicepresident de Junts per Catalunya.

Francesc de Dalmases / EP

Votat aquest divendres

L’informe, que a hores d’ara és un esborrany que presentarà Cuevillas, haurà de ser votat aquest divendres a la comissió de l’Estatut del Diputat. De fet, els grups podran presentar esmenes i tots ells volen que s’acordi per consens. Un cop votat, s’elevarà a la Mesa del Parlament, que serà qui prengui la decisió final sobre si hi ha multa, o no. El document considera que el diputat de Junts va cometre una “infracció lleu”

Cuevillas argumenta l’infracció lleu amb un redactat del mateix Dalmases acceptant els fets i demanant disculpes. La comissió va acordar dijous passat investigar si Dalmases, exvicepresident de Junts, ha incomplert el codi de conducta del Parlament.

Junts tanca files

Sobre aquest cas, Junts va fer l’informe intern que va acabar amb la dimissió de Dalmases, ja que la mateixa presidenta del partit, Laura Borràs, va pressionar a l’elaboradora de l’informe, Magda Oranich. Dalmases, que fins ara havia estat la mà dreta de Borràs, està de baixa mèdica i no està participant ni en la comissió ni als plens. En aquest sentit, el partit ha tancat files i vol donar per acabat el cas quan abans millor.