Elena acusa el PSC d’atiar el discurs de la por per esgarrapar vots a la dreta

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha acusat el PSC d’atiar el discurs de la por per intentar esgarrapar vots a la dreta en les pròximes eleccions municipals, que tindran lloc el maig del 2023. “Estan en campanya i el PSC ha decidit imitar el discurs de la dreta en temes de seguretat”, ha assegurat Elena en una entrevista al Cafè d’Idees de la La2 i Ràdio4. “Tenen por al discurs de la dreta i es limiten a parlar només de més policies”. El conseller també ha revelat els socialistes que el van avisar que serien especialment durs amb ells per la seva condició d’exmilitant del partit. “La duresa d’Illa és molt agre i una mica impostada”.

Elena també ha criticat el PSC per utilitzar la regidoria de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, que encapçala Albert Batlle, per desgastar els Mossos d’Esquadra i “disparar” contra Interior. “Hi ha un esforç sobreactuat d’apuntar contra la conselleria d’Interior per la proximitat de les eleccions municipals”, ha insistit. Els socialistes, que fa unes setmanes van demanar novament la reprovació d’Elena, han assenyalat el conseller en diverses ocasions per “purgar” els Mossos –en referència als cessaments de Josep Lluís Trapero i Josep Maria Estela– i generar inestabilitat dins del cos, cosa que ha negat rotundament. “L’estabilitat dels Mossos està garantida”, ha dit.

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena i Ramon Espadaler conversen al Parlament/EP

Elena contradiu les paraules de Trapero

El conseller d’Interior ha sortit al pas de les crítiques de Trapero, que fa uns dies va carregar contra Interior per intentar-lo “apartar de l’estructura orgànica del cos” i va criticar les ingerències polítiques i partidistes als Mossos. “No accepto ingerències polítiques en l’operativa dels Mossos ni en les investigacions policials, però tampoc acceptaré ingerències policials en les decisions polítiques”, ha etzibat. Elena, que ha rebut moltes crítiques per la reforma de la cúpula dels Mossos, ha recordat que les “ingerències polítiques en investigacions policials són delicte” i ha animat qualsevol persona que en tingui proves que les presenti.

Respecte a les ingerències polítiques, en especial de càrrecs de confiança nomenats per la conselleria, ha garantit que només el director general, Pere Ferrer, i ell mateix són els responsables de la direcció política del cos i ha acusat els partits d’estar darrer de la controvèrsia per interessos electorals. “Les polèmiques al voltant dels Mossos surten de la política, no del cos”. Elena ha repetit que la delinqüència ha baixat lleugerament respecte al 2019, tot i que ha reconegut que la percepció al carrer és que hi ha “més agressivitat, sobretot després de la pandèmia, però no és la realitat”.