El PSC proposa a l’oposició reprovar Elena per la “purga” als Mossos

Tarda dura, d’oposició, de les formacions polítiques amb representació a la comissió d’Interior del Parlament de Catalunya. La compareixença del conseller del ram, Joan Ignasi Elena, per passar comptes sobre el relleu del comissari Josep Maria Estela com a cap del cos. Una decisió que ha defensat en ús de les seves responsabilitats. L’ombra de la reprovació sobrevola la figura del conseller després de les intervencions dels portaveus parlamentaris que s’han afegit a la crítica liderada per l’exconseller del ram, i actual portaveu d’Interior del PSC-Units per Avançar, Ramon Espadaler.

Ramon Espadaler, en un moment del debat sobre la moció de les suposades ingerències polítiques als Mossos/Parlament

Acusacions de politització, retrets per utilitzar l’argument de la feminització del cos, de manca “d’explicacions i de solucions” o fins i tot qualificacions “d’operació de màrqueting” amb el relleu i la promoció de les dones. Vox i el PP han anat una passa més enllà i ha titllat la situació de “purga” i han demanat la dimissió. “Que els de la policia patriòtica i els del 155 em critiquen, gràcies”, ha respost Elena. La CUP ha remuntat el problema dels Mossos d’Esquadra des de la seva reinstauració, és més, ha demanat com és que ha exposat “ingerències policials en la política” i en canvi, no detalla quines són. “Alguna cosa fa olor de podrit”, ha ironitzat el portaveu de Ciutadans, Matías Alonso. Tots han reclamat “estabilitat”. Elena s’ha mostrat d’acord però ha defensat que l’estabilitat no ha de ser “encefalograma pla” o “ni incorporar mossos durant tres anys”. Fins i tot ha ironitzat les acusacions versades quan va crear la prefectura postTrapero. “Aleshores, Estela era ERC i Sallent, Junts i… es veu que ara això no quadra, oi?”, ha respost.

Reprovació

El primer a prendre la paraula ha estat Espadaler que ha donat per fet que el conseller “no dimitirà” així que ha deixat caure a la resta dels compareixents una “reprovació”. De fet, ha assegurat que la té a prop. La seva tesi és que el president Pere Aragonès no el pot cessar perquè el Govern està en minoria i, per tant, només queda la reprovació parlamentària que a la vista de les intervencions de la resta de grup, Espadaler la tindria guanyada.

El portaveu socialista també ha carregat contra la seva defensa de la capacitat del conseller “d’orientar políticament els Mossos d’Esquadra”. “Vostè no fa la l’orientació vostè ha polititzat el cos”. És més, per Espadaler, el relleu del comissari Josep Maria Estela pel comissari Eduard Sallent, s’ha fet amb l’objectiu de “tenir una prefectura submisa i que li digui amén”.

“Purga” o “solucions justetes”

Els portaveus de Vox i PP, Sergio Macián i Lorena Roldán, han qualificat els fets de “purga”. Roldán ha criticat que parli de feminització i, en canvi, el departament no es va bellugar per les denúncies d’abús de mosses d’un metge del Cos. De fet, ha demanat la dimissió directament. El veterà Matías Alonso, de Ciutadans, s’ha afegit a les al·legacions d’Espadaler i la portaveu de Junts, Mercè Esteve, que va deixar de donar suport al Govern fa tres setmanes, ha descrit com “operació de màrqueting” la feminització del cos.

Per part de la CUP, Xavier Pellicer, ha remuntat el problema dels Mossos al seu restabliment. En aquest sentit, ha furgat en l’expressió “d’ingerències policials en àmbits polítics”. “Quines són, quines han estat?”, li ha etzibat així com li ha reclamat saber quines mesures s’han pres. El cupaire ha subratllat que els Mossos han d’estar sota el control del Govern, el Parlament i un “control democràtic”. Per la seva banda, David Cid, dels Comuns, li ha reconegut el dret al relleu i nomenament dels comandaments. Ara bé li ha exigit “explicacions” i li ha retret que les proposades “solucions” són “justetes”. El portaveu d’ERC, Chackir El Homrari, ha defensat la decisió d’Elena i ha criticat la “politiqueria i el tacticisme” en l’anàlisi de la crisi per part de l’oposició. Elena no ha convençut però ha superat l’examen.