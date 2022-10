Elena defensa al Parlament que la policia ha de tenir “orientació política”

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha comparegut aquesta tarda a petició pròpia al Parlament per passar comptes sobre el relleu al capdavant dels Mossos d’Esquadra. A la funcional sala de grups de la cambra catalana, Elena ha arribat acompanyat del director general de la Policia, Pere Ferrer, i la nova secretària general del departament, Tamara Garcia. Conscient que només un grup, el republicà li faria costat, ha arguït la seva decisió tot recordant que la policia “ha de tenir orientació política, i qui defensi el contrari són els que volen que la policia vagi per lliure i no depenguin de ningú”.

En aquest marc, Elena ha remarcat les “diferències constatades” amb el comissari Josep Maria Estela, per argumentar el seu cessament i el canvi pel comissari Eduard Sallent, i la configuració de la nova prefectura de la policia de la Generalitat, amb la protocomissària Rosa Bosch i la inspectora Montserrat Escudé. “La decisió no ha estat fàcil però un té l’obligació de prendre les decisions per incòmodes que siguin, calia un relleu per continuar avançant en la línia d’aquest conseller”, ha sentenciat.

Una competència pròpia

Elena ha emfatitzat que el nomenament dels comissaris o els canvis en l’orientació política són responsabilitat del conseller d’Interior. “Les diferències constatades m’han portat a prendre aquesta decisió, hem vingut a transformar les polítiques de seguretat”, ha insistit. En aquest punt, ha destacat que l’enèsima diferència va ser la tria de les noves comissàries, que va triar quatre dones i dos homes dels 12 que havien assolit més nota, quan Estela defensava tres i tres. Al capdavall, era l’enèsima divergència: el ritme de feminització del cos, una de les claus del projecte de l’actual conselleria.

En aquest marc, ha volgut remarcar la nova orientació de la direcció del cos retallant-li la seva “estructura piramidal”. Una opció que ha reconegut pot “provocar reaccions contràries” però de la que n’està convençut perquè les estructures piramidals són “d’un altre temps” i cal “treballar en equip”. “Un model que es va aplicar amb el relleu del major Josep Lluís Trapero com a cap del cos”.

Així mateix ha assegurat que arran dels canvis “no cal posar en dubte la professionalitat ni l’honorabilitat de ningú”. Elena ha asseverat que les decisions de nomenaments, o d’orientació del cos, o de model de treball és competència del conseller. “No existeixen, ni han existit , ni toleraré que existeixin, mai, mai, mai ingerències polítiques o partidàries als Mossos, ni en la seva operativa, però tampoc permetré ingerències polícials en allò que és responsabilitat política”.