Elena assegura que si li “constés que aturen investigacions, actuaria”

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha defensat que si li “constés que hi ha comandaments que detenen investigacions, actuaria”. Així ha respost en una entrevista al diari Ara aquest diumenge en ser preguntat per l’avís del exconseller d’Interior Miquel Sàmper d’investigacions suposadament detingudes per motius polítics. Elena ha explicat que ha cessat Estela perquè ell, com a conseller, ha “vingut a transformar i hi ha qüestions a les quals” no pot renunciar, a més de que amb Estela hi havia desavinences nuclears, ha dit textualment.

Preguntat per les acusacions de l’intendent Toni Rodríguez al nou comissari dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, Elena ha respost que això va succeir fa tres anys, quan ell no estava en el càrrec, però que “qualsevol persona que travessi la frontera de la legalitat sortirà amb globus”. Ha reivindicat que no es va equivocar en triar el comissari Estela perquè no sols el va nomenar a ell, sinó que va nomenar tres persones més i això “suposava en canvi: que el màxim comandant no sigui una persona única sinó que fora un equip”.

El ja excomissari en cap dels Mossos d’ Esquadra, Josep María Estela, en un acte de l’Exèrcit/EP

La feminització del cos policial

Preguntat per si s’utilitza la feminització per a posar càrrecs més permeables en llocs de decisió, ha respost: “A més de ser mentida és una frivolitat. Jo la feminització no la dic de boca, l’hem practicat”. Quant al decret de reestructuració previst per a desembre, ha dit que la idea és que en la prefectura hi hagi continuïtat i que només es modernitzi el cos “per a les noves necessitats”, com per a crear una comissaria general vinculada a la ciberdelinqüència. Elena ha assegurat que creu que el nou Govern arribarà “a acords per a facilitar les votacions especialment rellevants”, i que està convençut que els grups parlamentaris entendran que els Pressupostos catalans suposen més recursos per a les persones que ho necessiten.