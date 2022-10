Illa: “Hauria preferit que s’hagués quedat Estela i hagués marxat Elena”

El líder del PSC i de l’oposició, Salvador Illa, creu que el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, “hauria de plegar perquè ho ha fet fatal”. Després de la destitució del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, i que des de la policia es va atribuir a discrepàncies sobre la voluntat de feminitzar el cos; Illa ha acusat Elena de “practicar ingerències polítiques” per haver decidit els noms dels nous comissaris del cos. En una entrevista aquest dijous a El Matí, de Catalunya Ràdio, el líder dels socialistes ha afirmat que “hauria preferit que s’hagués quedat Estela i hagués marxat Elena”. Sobre la polèmica a Premià de Dalt per la contractació de Desokupa, Illa s’ha mostrat “molt en contra”.

El líder del PSC ha criticat que, després de destituir Estela, Elena només hagi donat explicacions en una compareixença al Parlament. De fet, Illa considera que “un cas així” requereix una roda de premsa del conseller d’Interior, però també, del president del Govern i no només “una nota de premsa de dos paràgrafs”. Illa insisteix que Elena hauria “de plegar” i rebutja la justificació de discrepàncies sobre la feminització del cos de Mossos: “No s’ho creuen ni ells”, ha reblat.

Reunió per parlar dels pressupostos

Durant l’entrevista, Illa ha lamentat que encara no s’hagin començat les negociacions per uns nous pressupostos catalans quan, diu, “fa un mes i mig” que ho va proposar. Ha dit que és “irresponsable” i ha recordat que “la responsabilitat no és del PSC, sinó del president de la Generalitat, Pere Aragonès”. “Ara a Catalunya li convé un pressupost”, ha remarcat el socialista, i, sobre la prioritat d’Aragonès de pactar els comptes amb Junts, la CUP i els comuns; Illa ha assenyalat que, “de moment, no se’n surt”. Ha demanat a Aragonès “un canvi d’actitud” perquè, entre tots, han de “protegir la societat catalana” i ha confirmat que, la setmana que ve, el PSC es reunirà amb Aragonès per parlar dels comptes del 2023.

Illa es reafirma en què no creu que aquest Govern d’ERC en solitari “acabi la legislatura”. Així i tot, en el cas que no s’aprovin uns pressupostos nous abans que acabi el 2022, el líder de l’oposició no té al cap “presentar una moció de censura” al president de la Generalitat. En el que sí que està d’acord el líder del PSC és en què “no és moment d’eleccions” i entén que Aragonès “no les vulgui convocar”, però l’insta a “buscar suports al Parlament”.

Rebutja la contractació de Desokupa a Premià

Sobre la polèmica per la contractació de la controvertida Desokupa, amb vincles amb l’extrema dreta, per part de l’Ajuntament de Premià de Dalt, Illa s’ha posicionat “molt en contra” i ha afirmat que, des del PSC del Maresma, han demanat al consistori que “es desmarquin”. A Premià de Dalt hi governen Junts i el PSC.

Elena respon a Illa

Poc després que Illa demanés a Elena que plegués perquè “ho havia fet fatal”, el conseller li responia en un una entrevista a Rac1: “Plegaria, primer, si estigués cansat, segona; si m’ho demanés el president i, tercera, si fes alguna cosa il·legal”. Elena ha rebutjat dimitir perquè ha defensat “coses que són de la seva competència” i que “els adversaris polítics creuen que són un error”.