Illa recorda que és el Govern més dèbil de la història: “Avui no ha esclarit res”

El líder del PSC i cap de l’oposició, Salvador Illa, ha recordat que el nou Govern és el més dèbil de la història de la democràcia i ha criticat el discurs del president de la Generalitat. De fet, ha tornat a demanar una taula de partits pel que fa al conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol.

Estèn la mà al president Aragonès

Illa “no entén” que compti amb els suports de Junts havent fet fora el seu vicepresident i després de les picabaralles. Per això, el líder del PSC ha estès la mà al president i s’ha ofert per aprovar els pressupostos. “La setmana que ve els podem tenir acordats”, assegura l’exministre de Sanitat. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que “frega la temeritat” que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebutgi el suport dels socialistes per a poder tirar endavant uns pressupostos per a 2023 després de la sortida de Junts del Govern, i ha desitjat que Aragonès pensi més en Catalunya que en ell mateix.

Ha ofert el suport del seu grup parlamentari per a construir una majoria, ha afirmat que el PSC “no vol desestabilitzar res, sinó practicar una política útil”, i ha tornat a oferir-se per a aprovar els Pressupostos de 2023, que podrien tenir acordats aquest cap de setmana, ha dit textualment.

Critica l’actuació als Mossos

Per a Illa, el que convé actualment és posar “ordre en la política catalana i ordre en la societat, i acabar amb les dinàmiques de confrontació”, i ha sostingut que l’actual Executiu català és el més feble de la democràcia, perquè només compta amb el suport dels 33 diputats d’ERC.

El cap del PSC demana a Interior que “treguin les mans dels Mossos d’Esquadra” i que “acabin amb les ingerències polítiques”, fent referència a la crisi que viu la cúpula dels Mossos d’Esquadra després de la destitució de Josep Maria Estela.