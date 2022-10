Junts, a Aragonès: “La realitat és que vostè ha triat estar sol”

El portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, s’ha dirigit al president Aragonès i al nou Govern i ha afirmat que la “realitat és que vostè està sol i així ho ha triat”. Batet considera que el nou Govern ha dimitit de “culminar el procés d’independència de Catalunya”, fet pel qual Aragonès va ser investit. També s’ha queixat de l’incompliment dels acords d’investidura per part d’Esquerra Republicana, passant per l’espai de coordinació independentista, la unitat al Congrés i la taula de diàleg.

El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet / ACN

Reivindica el Primer d’Octubre

El portaveu del grup parlamentari assegura que és un executiu que neix dèbil amb només 33 diputats i havent perdut una majoria de 72 escons. En aquest sentit, Junts li ha preguntat amb quines majories compta el nou Govern. En aquest, ha reivindicat el Primer d’Octubre i que el seu objectiu és la independència de Catalunya.

Batet ha començat agraint la tasca de tots els exconsellers que pertanyen a Junts per Catalunya. A més, ha desitjat sort als nous consellers i creu que “amb la seva trajectòria política, saben que la necessitaran”.

El president amb el suport “més insignificant de la història”

Batet demana decisions a Aragonès. “La culpa és sempre de tothom menys de vostè”, opina Batet, que ha culpat al president del trencament de l’anterior Govern. “Ho vam intentar. És el president amb el suport més insignificant de la història de Catalunya”, opina el diputat de Junts.

Considera que no podien seguir a l’executiu davant d’aquestes renúncies i ha criticat els canvis de conselleries. “Hi ha departaments que no funcionen, com el d’Agricultura, Interior i Educació”, ha dit Batet fent referència a les crisis internes de les respectives conselleries. Concretament, ha criticat el descontentament del sector de la pagesia, la crisi als Mossos i la revolta dels professors contra la gestió del conseller Cambray. A més, ha considerat un error el de suspendre el Departamentde Polítiques Digitals que Catalunya “va ser pionera”.