Junqueras i Rovira optaran a la reelecció al capdavant d’ERC sense rivals

El president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, optaran a la reelecció en els seus càrrecs sense rivals en el 29 Congrés Nacional d’ERC, que se celebrarà el diumenge 6 de novembre.

ERC ha validat aquest dimarts la candidatura que encapçalen Junqueras i Rovira, que ha aconseguit uns 1.900 avals de la militància i és l’única que s’ha presentat, ha informat el partit en un comunicat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, optarà a la reelecció com a coordinador nacional d’ERC, igual que la secretària general adjunta i portaveu, Marta Vilalta.

Oriol Junqueras, sostenint un retrat de Marta Rovira, i la resta de membres de la seva candidatura per a la nova executiva d’ERC, en la presentació de la llista que es votarà el 6 de novembre / S.B.

Romeva, Lluís Salvadó i El Homrani figuren a la candidatura

Entre els membres de la candidatura està el exconseller Raül Romeva com vicesecretari de l’àrea Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica; la diputada Raquel Sans com a sotssecretària de Feminismes i LGTBI, i el diputat Lluís Salvadó com a sotssecretari de coordinació interna. Com a secretaris de la candidatura, sota el lema ‘Més republicanisme, més llibertat’, proposen als diputats del Parlament Chakir El Homrani, Pau Morales i Alba Camps, entre altres, i a la diputada en el Congrés Marta Rosique.

Presentació aquest diumenge passat

Precisament, aquest cap de setmana Junqueras presentava la candidatura acompanyat de tots els membres de la candidatura a la seu d’ERC. Allà, hi va haver un nou dard contra Junts de Pere Aragonès per haver sortit del Govern. El president de la Generalitat va recalcar aquest diumenge, en la presentació de la candidatura encapçalada per Oriol Junqueras i Marta Rovira per al que serà la seva nova executiva, que ERC “no abandona la ciutadania”. “Nosaltres no desertem de les responsabilitats que ens encomana la ciutadania”, ha concretat, apujant el to un grau més en la crítica als seus exsocis.

Junqueras i Vilalta van subratllar que l’etapa “d’obertura” en què consideren que entra ERC, una “nova etapa de país”, segons el president dels republicans. “En aquesta etapa ens hem d’acompanyar i hem d’acompanyar àmplies majories, aquest 80% dels que volen el final de la repressió i que Catalunya decideixi el seu futur”, ha argumentat. Per a Junqueras, aquesta és la via per arribar a l’amnistia i a un referèndum. “Si ho fem entre tots, si ho fem molts, segur que ens en sortim”, ha conclòs.