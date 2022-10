“Espai CIU” es constitueix com a partit per fer renàixer Convergència

El PDeCAT vol reimpulsar l’espai que antigament ocupava Convergència i Unió de cara a les properes eleccions i amb l’objectiu de “fer política”. Per això, han registrat un nou partit: “Espai CIU”, amb l’objectiu d’aglutinar les seves sigles que s’han anat fragmentant en els últims anys a causa de les desavinences estratègiques marcades pel procés. Més enllà del PDeCAT, hi ha partits com el Partit Nacionalista Català (PNC) de Marta Pascal, Convergents de Germà Gordó, Units per Avançar, de Ramon Espadaler, que es podrien identificar dins d’aquest espai, tot i que encara nos s’han pronunciat al respecte. També s’hi podria incloure la part de Junts per Catalunya que optava per la continuïtat del Govern.

El PDeCat ha vist una escletxa de llum en la sortida de Junts del Govern. Volen ocupar l’espai central del país, ja que consideren que els de Laura Borràs i Jordi Turull s’han radicalitzat i s’han anat cap a un extrem. Interpreten que la radicalització del discurs de Junts, titllant el Govern “d’il·legítim” com a exemple, els pot beneficiar de cara a les properes eleccions estatals i catalanes. De fet, membres de PDeCAT estan convençuts que Pedro Sánchez no convocarà eleccions anticipades, a causa de la presidència de la Unió Europea de l’any que ve, fet que els pot donar temps per preparar-se.

El portaveu del PDeCAT al Congrés de Diputats, Carles Campuzano

L’alcalde de Gallifa, president “d’Espai CIU”

Davant d’aquestes oportunitats, els hereus de convergència han decidit fer el pas: aglutinar totes les forces per recuperar el que antigament era Convergència i Unió. Per això, han registrat com a partit l’Espai CIU, amb seu a 441 de l’Avinguda Diagonal de Barcelona i amb l’alcalde de Gallifa (Vallès Occidental), Mateu Comalrena, com a president del nou partit. Una de les reivindicacions del partit és posar en valor la tasca que ha fet el PDeCAT al Congrés dels Diputats. “Hem fet més nosaltres amb 4 diputats, que els de Junts i ERC junts”, assegurava un membre del partit.

També veuen amb bons ulls l’entrada al Govern de Pere Aragonès d’un destacat dirigent que sempre ha reivindicat l’espai de Convergència com és Carles Campuzano. Asseguren Aragonès “ha jugat bé les seves cartes” i el reimpulsament de CIU va en detriment de la marca de Centrem, que també va néixer amb el mateix propòsit, però la seva líder, Àngels Chacón, ja va anunciar que plegava de la política activa.

Represa les relació entre Bonvehí i Pascal

Tal com explica EuropaPress, el president del PDeCAT, David Bonvehí, i la secretària general del PNC, Marta Pascal, van començar a refer les seves relacions personals abans de l’estiu, i que això va coincidir amb la crisi interna de Centrem, que va encapçalar fins a agost Àngels Chacón –exsecretària general del PDeCAT–.

Després de la dimissió de Chacón com a líder de Centrem, van tenir lloc més trobades i van plantejar llavors la possibilitat d’aparèixer conjuntament en l’ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada, on amb Convergents van explicar que estaven treballant per a impulsar un projecte polític.

En principi, la voluntat de PDeCAT i PNC és treballar amb l’ull posat en les eleccions municipals, presentant candidats en aquelles poblacions on creguin que tenen possibilitats de sortir i utilitzant els drets electorals de la formació de Bonvehí.

Fins a 110 candidatures tancades per a les municipals

De cara a les municipals, el PDeCAT les enfocarà de forma diferent. Han creat un espai anomenat “Pacte Local”, que es tracta d’una conglomeració de diversos partits municipalistes, entre els quals hi ha el PDeCat. A hores d’ara, el partit al qual està afiliat el president Mas té tancat fins a 110 candidatures, amb l’objectiu d’arribar a les 300. De fet, aquest dimecres es presenta el segon partit municipalista que se sumarà al Pacte Local: Ara Catalunya.

De moment, es coneix que PL ha mantingut converses amb l’exdirector general d’Alimentació i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat i actual delegat a Lleida del col·legi d’Enginyers Agrònoms, Domènec Vila –que no és del PDeCAT–, perquè sigui l‘alcaldable a Lleida.

A Barcelona, Tarragona i Girona es desconeixen fins ara els possibles noms que s’haurien sondejat per a encapçalar les llistes en els comicis.