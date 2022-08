Centrem convoca la direcció del partit després de la dimissió de Chacon

Reacció de Centrem a la dimissió sorpresa d’Àngels Chacon del lideratge de la formació. El president de Centrem, Lluís Font, ha convocat la direcció del partit per decidir el futur de la formació ara que Àngels Chacón ha fet un pas al costat i s’ha retirat de la vida política definitivament. En un comunicat fet públic uns minuts després que s’hagi fet pública la missiva de Chacon a la militància Font ha agraït el seu “compromís” i “força”. També ha destacat l’actitud “oberta i integradora” de l’exconsellera i li ha desitjat el millor.

Àngels Chacon va ser la impulsora de Centrem després que el projecte del PDeCAT naufragués en les eleccions. Era fins ara la cara més visible d’aquesta formació, però finalment ha decidit deixar per complet la política, tot i que continuarà militant al partit, a qui desitja molts èxits en el futur per fer progressar Catalunya. A la carta de l’exconsellera Chacon ha explicat que creu en el projecte i que abans d’enviar la carta a la militància ja havia comunicat la dimissió a Lluís Font, el president de la formació.

Cansada de les lluites de partit

L’exconsellera diu estar cansada de les dinàmiques internes i les lluites de partit, el que l’ha portat a prendre aquesta dràstica decisió després d’onze anys en política. L’exconsellera ha assenyalat a la missiva que creu “en la política, però no en algunes dinàmiques persistents dels partits“. “Sempre he cregut que Centrem ha de ser una organització més transversal del que ho són els actuals partits, no només en termes ideològics, sinó també en els organitzatius”, ha insistit.

“Quan vaig ser escollida secretària general de Centrem volia aplicar una nova concepció organitzativa àmplia, oberta i transversal. Però he de ser honesta: no ho he pogut fer“, admet per tancar la missiva sorpresa.