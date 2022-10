El jutge permet a Pujol Ferrusola sortir de l’Estat tot i l’oposició de la fiscal

Jordi Pujol Ferrusola podrà sortir de l’Estat espanyol. Així ho ha decidit, tot i la ferma oposició de la fiscal Belén Suárez, el titular del jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que instrueix la causa Pujol. D’aquesta manera, el primogènit de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley aconsegueix la retirada d’una de les mesures cautelars decretades sobre ell el desembre de 2017.

En la interlocutòria, a la qual El Món ha tingut accés, Pedraz considera que Jordi Pujol junior ha complert amb les obligacions fins ara imposades durant els gairebé cinc anys que fa que se li mantenen les cautelars. Pujol Ferrusola va demanar el passat 29 de setembre la retirada de les mesures argüint que sempre que ha estat requerit s’ha presentat al jutjat i que, a més, va ingressar una fiança de mig milió d’euros.

El límit, l’espai Schengen

De fet, el gran dels Pujol Ferrusola, principal imputat en la causa, va interessar o bé que se li retornés el passaport o bé que tingués una autorització expressa a poder deambular per l’espai Schengen, és a dir, l’espai de la Unió Europea integrat. Finalment, Pedraz ha optat per la petició subsidiària tot i la dura oposició del ministeri públic tant a una mesura com l’altra. El magistrat considera que no hi ha risc i que, a més, ha passat molt temps des que va ordenar la mesura.

En aquest sentit, la fiscal Suárez va presentar un informe el passat 14 d’octubre en què s’oposava frontalment a la mesura. Així argüia les acusacions realitzades pel ministeri públic en l’escrit d’acusació, la “valoració dels interessos en conflicte” i que calia tenir present el moment processal en què es troba la instrucció que el passat 26 d’octubre de l’any passat va elevar les actuacions a judici. Per la fiscalia només queda pendent l’expurgació dels documents i materials intervinguts que han de ser fora de la causa. També va argumentar “la possibilitat del risc de sostreure’s de l’acció de la justícia”.

Finalment, el jutge que va imposar les mesures ha decidit suavitzar-les i li permet sortir de l’Estat espanyol. El mateix magistrat que en la seva interlocutòria demana que els acusats en la suposada trama siguin jutjats per associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte continuat de falsificació de document mercantil, set delictes contra la Hisenda Pública i delicte de frustració de l’execució.