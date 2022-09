Jordi Pujol evoluciona favorablement i ja ha iniciat la rehabilitació

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol evoluciona favorablement de l’ictus isquèmic que va patir dilluns, segons ha informat l’Hospital de Sant Pau, on continua ingressat a la Unitat d’Ictus per cinquè dia. Els metges preveuen donar-li l’alta en els dies vinents, ja que no se li detecten complicacions de moment.

L’equip mèdic que ha atès Jordi Pujol per un ictus greu ha comparegut per actualitzar el seu estat de salut | EP

Un ictus greu

De fet, ja ha iniciat la rehabilitació motora i de llenguatge. Pujol va ingressar dilluns a les 17.00 hores a Urgències de Sant Pau procedent de l’Hospital de Barcelona per un ictus isquèmic. Els símptomes van començar a les 11.00 hores del mateix dia amb un trastorn del llenguatge. Després de fer-li un TC cranial, se li va fer un tractament endovascular.

Primerament havia ingressat a l’Hospital de Barcelona, tot i que finalment se l’ha derivat a l’Hospital de Sant Pau, on es troba ingressat actualment. L’última aparició pública de Pujol va ser el passat dijous en la presentació d’un documental sobre l’expresident de la Generalitat Josep Tarradellas. Dissabte també va concedir una entrevista a Catalunya Ràdio, on va expressar preocupació per algunes qüestions del seu llegat.

Últimes aparicions

Precisament en aquesta entrevista a El Suplement amb Roger Escapa l’expresident Pujol va reflexionar sobre la mort. Va dir que no li agrada però “és igual” perquè “arribarà d’aquí un any, d’aquí dos, d’aquí tres”. “No em preocupa perquè és inevitable”, va dir l’expresident. “La mort la tinc present. I qui no? No és la meva obsessió”, va concloure.

En aquesta entrevista també va dir que haver tingut fills va ser “un acte de fe en Catalunya” i que “ha mirat al costat” amb la seva família, sobretot pel que fa als problemes judicials que han tingut en els últims anys i que li han provocat una causa oberta a l’Audiència Nacional. Sobre el fet d’haver tingut fills, el fundador de Convergència va anar més enllà i va dir: “Jo sóc un patriota català i he volgut tenir fills. És un acte d’optimisme i de fe”.