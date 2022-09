Jordi Pujol es manté estable i sota els efectes del sedant

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 92 anys, romandrà ingressat previsiblement “tota aquesta setmana en observació” a l’Hospital Sant Pau de Barcelona després d’haver sofert un ictus el dilluns. En un comunicat aquest dimecres, el centre hospitalari ha informat que Pujol segueix ingressat en la Unitat de Ictus en observació i “el seu estat clínic no ha variat significativament” respecte a aquest dimarts.

L’expresident català està “estable i es troba encara sota els efectes de la medicació sedant”, i al llarg d’aquest dimecres se li practicarà una prova d’imatge cerebral. Els metges valoraran al llarg de la setmana l’evolució del seu estat neurològic després que ingressés el dilluns a les 17 hores d’urgència a l’Hospital Sant Pau procedent de l’Hospital de Barcelona. En aquest sentit, els metges ja van avisar que calia esperar 24 hores per resoldre el dubte de si tindrà seqüeles.

L’expresident Jordi Pujol al públic de l’acte d’homenatge a Ramon Trias Fargas celebrat el juny de 2022 | ACN

Ho va detectar per problemes en la parla

Pujol va començar a tenir símptomes a les 11 hores del dilluns amb un “trastorn del llenguatge”, pel qual va ser traslladat a l’Hospital de Barcelona on van confirmar l’existència d’un ictus isquèmic, és a dir, per falta de flux sanguini cerebral.

Després de ser traslladat a l’Hospital Sant Pau, Pujol va ser sotmès a un TC cranial que va detectar la presència de “una obstrucció d’un segment intracranial de l’artèria cerebral mitja esquerra”, per la qual cosa es va decidir fer-li un procediment per a extreure el trombe mitjançant aspiració. “El procediment va aconseguir la recanalització del got i es va observar un bon flux de l’artèria obstruïda”, ha concretat l’Hospital Sant Pau.

El seu metge de capçalera ja ha parlat amb el president

En aquest sentit, el seu metge de capçalera, Jaume Padrós, ja va explicar que es trobava estable, despert i que havia parlat amb ell. “És un pacient fràgil” per la seva edat i, tot i que podria “haver-hi complicacions”, ara mateix “no hi ha risc vital per la seva vida”, deien els metges de l’Hospital de Sant Pau. L’entrevista més recent de l’expresident va ser dissabte passat a Catalunya Ràdio, a El Suplement amb Roger Escapa, en què Pujol va reflexionar sobre la mort. Va dir que no li agrada, però “és igual” perquè “arribarà d’aquí un any, d’aquí dos, d’aquí tres”. “No em preocupa perquè és inevitable”, va dir l’expresident. “La mort la tinc present. I qui no? No és la meva obsessió”, va concloure.