La fiscalia intenta rescatar el cap de la policia patriòtica de la condemna pel ‘pendrive’ dels Pujol

L’ex director adjunt operatiu (DAO) del Cos Nacional de Policia Eugenio Pino, cap del que va ser la policia patriòtica durant el mandat de Mariano Rajoy, té un aliat de primer nivell, la fiscalia. El ministeri públic ha anunciat un recurs contra la seva condemna per l’operació del pendrive dels Pujol Ferrusola, un dels nyaps més escandalosos de l’Operació Catalunya. L’escrit registrat pel ministeri fiscal indica que el recurs es basa en la suposada infracció de preceptes constitucionals de la sentència, així com l’error de valoració de la prova i una insuficient motivació de la condemna. El comissari Pino ha anunciat que ell, particularment, també recorrerà. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid els ha donat 15 dies per tal que presentin el recurs, que acabarà al Tribunal Suprem. D’aquesta manera, serà la primera vegada que el Suprem haurà decidir en un cas contra la trama policial clandestina de l’Operació Catalunya.

Pino va ser condemnat a un any de presó i 7.200 euros de multa arran del cas del pendrive on suposadament hi havia informació dels virtuals negocis de la família Pujol Ferrusola. La sentència revocava parcialment l’absolució de primera instància i considerava que el totpoderós cap del Cos Nacional de Policia, un dels principals noms de la policia patriòtica, va cometre un delicte de revelació de secrets, previst i penat a l’article 197.3 del Codi Penal. A més de la condemna de presó –que en cap cas es faria efectiva perquè és inferior a dos anys i Pino no té antecedents– i la multa, el tribunal li imposava una també un any d’inhabilitació especial per a sufragi passiu, així com 2.000 euros de responsabilitat civil.

L’anunci del recurs de fiscalia pel cas del Pen Drive dels pujol/QS

La fiscalia, en defensa del comissari principal

Davant la condemna, anunciada el passat 20 de maig, la defensa de Pino va anunciar un recurs si fa o no fa pels mateixos motius que la fiscalia. De fet, no és la primera vegada que el ministeri públic intenta protegir l’ex DAO. Així, en la vista de primera instància, a l’Audiència de Madrid, ja va defensar la lliure absolució del comissari. Finalment, l’Audiència el va absoldre però deixant pal·lès que li reprovava el comportament d’intentar colar una prova per la porta del darrera amb el risc de contaminar la causa.

Tot i el calbot del tribunal d’instància, la fiscalia, durant la discussió del recurs davant la sala penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, va continuar defensant l’absolució de Pino. Val a dir que la fiscal, en la vista, va admetre certa irregularitat de Pino en els fets, però li va treure ferro i va considerar que no era una conducta criminal. “No podem convertir una conducta reprovable en una conducta reprotxable penalment”, va sostenir la fiscal. El seu raonament es basava en el fet que “la decisió d’un alt comandament policial de remetre el pendrive a la unitat operativa que actuava com a policia judicial”, el Grup 12 de la UDEF, no podia derivar en una sanció penal. En aquest sentit, afegia que fer-ho seria dur a terme una “interpretació extensiva” per aquest cas específic i de mala fe, i que “superaria amb escreix el sentit de la norma” penal.

Recurs al Suprem, amb Marchena decidint

Malgrat els esforços de la fiscal, Pino va ser condemnat finalment pel TSJM. I, amb la condemna sota el braç, el ministeri públic ha anunciat el recurs que haurà de formalitzar en 15 dies davant la sala penal del Tribunal Suprem que presideix el magistrat Manuel Marchena. La sala que va condemnar els líders del Procés, doncs, també serà l’encarregada de decidir sobre la primera condemna d’un policia per l’Operació Catalunya, la guerra bruta contra l’independentisme.