Jordi Pujol: “Jo he mirat cap a molts costats”

L’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol ha dit que “ha mirat cap a molts costats”, quan ha parlat de la seva família en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio. “Jo sóc un patriota català i he volgut tenir fills. És un acte d’optimisme i de fe”, ha dit l’expresident. Sobre el seu llegat, ha dit que li preocupa, perquè “he fet coses molt ben fetes, però hi ha coses que no n’estic satisfet”.

Pujol ha parlat sobretot de la figura de la reina d’Anglaterra, Elisabet II, traspassada aquest dijous. “Li tenia molta simpatia”, ha afirmat l’expresident, que creu que se n’ha anat fent la feina que havia de fer. Pujol explica que no li va tocar a ella escollir ser reina i ho va entomar en un moment que “no era fàcil”, ja que era després de la Segona Guerra Mundial i “Anglaterra començava a entrar en una fase de decadència”.

Jordi Pujol

La relació entre Catalunya i el Regne Unit

Pujol, fent una classe d’història, explica com va haver de tractar les crisis del Canal de Suez i el procés de descolonització de l’Imperi Britànic. També ha narrat com va ser la trobada amb Elisabet II, quan va venir a Barcelona. “Hi vaig parlar dues hores, ja que era el temps que duraven els dinars reials”, explica. “Li vaig explicar el què era Catalunya i que compartíem el mateix patró: Sant Jordi”, narra Pujol. També assegura que no li va fer preguntes indiscretes, però sí que van parlar de l’exprimer ministre britànic Winston Churcill, i li va dir que en tenia un “molt bon record”. “Sempre ho feia tot amb calma i elegància”, diu l’expresident.

El futur de la monarquia

Pujol explica que Elisabet II sabia perfectament que qui prenia les decisions era el Primer Ministre. “Ara cal veure si la monarquia trontolla. Jugarà un paper més simbòlic”, enraona. Preguntat sobre la comparació entre els problemes familiars de la reina d’Anglaterra i els de Jordi Pujol, diu que no tenen res a veure, tot i que ha admès problemes.

Pel que fa a la situació actual de Catalunya, el president opina que viu un moment de crisi política, però “resistim bé”. “No podem tancar-nos a casa i negar-se”, diu Pujol, que creu que Catalunya és un país que encara pot oferir i ser creadors i resolutius. Malgrat tot, ha dit que encara té força en el camp científic i tecnològic, i ha posat d’exemple Anglaterra, que tot i ser un país en decadència, té les millors universitats del món.