Pujol “ha millorat”, però és aviat per saber si patirà seqüeles

L’expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de 92 anys, ha evolucionat “favorablement” en les darreres 24 hores. Segons ha confirmat l’Hospital Sant Pau, on Pujol està ingressat des de dilluns, el seu estat clínic “ha millorat”, està conscient, pot parlar i ha iniciat la ingesta de menjar. Així i tot, la ressonància cerebral que se li va fer aquest dimecres ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra. El director de Neurologia de l’hospital, Albert Lleó, ha remarcat que encara és aviat per saber si l’expresident patirà seqüeles de l’ictus greu causat per l’obstrucció d’una artèria cerebral.

Lleó ha detallat que la lesió que se li ha detectat amb la ressonància és “depenent de l’artèria que estava obstruïda”. Aquesta zona correspon al territori distal de l’artèria cerebral mitja esquerra, on es trobava l’oclusió per la qual se’l va sotmetre a una intervenció dilluns. El doctor ha assegurat que és una lesió “normal i que era esperable”, ja que ja es veia a la ressonància que se li havia fet inicialment i això no implica que tingui seqüeles.

Des de l’Hospital Sant Pau han explicat que Pujol continuarà ingressat tota la setmana per observació. Els metges seguiran fent una valoració de l’evolució de l’estat neurològic de l’expresident. “Necessitarem setmanes per veure l’evolució en aquest cas concret”, ha afegit Lleó, qui ha afegit que encara és aviat per saber si tindrà seqüeles i ha detallat que hi ha persones que, tot i patir un ictus, “poden recuperar-se del tot”.

Ho va detectar per problemes en la parla

Pujol va començar a tenir símptomes a les 11 hores del dilluns amb un “trastorn del llenguatge”, pel qual va ser traslladat a l’Hospital de Barcelona on van confirmar l’existència d’un ictus isquèmic, és a dir, per falta de flux sanguini cerebral.

Després de ser traslladat a l’Hospital Sant Pau, Pujol va ser sotmès a un TAC cranial que va detectar la presència d’“una obstrucció d’un segment intracranial de l’artèria cerebral mitja esquerra”, per la qual cosa es va decidir fer-li un procediment per a extreure el trombe mitjançant aspiració. “El procediment va aconseguir la recanalització del got i es va observar un bon flux de l’artèria obstruïda”, ha concretat l’Hospital Sant Pau.