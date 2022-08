Fiscalia vol arxivar l’única investigació de l’Operació Catalunya a l’Audiència Nacional

Petició d’arxiu de la fiscalia anticorrupció, tot i que provisional, de l’única investigació oberta a l’Audiència Nacional sobre l’Operació Catalunya. És sobre la peça separada 27 de les 31 que conformen la causa Tàndem, la megainstrucció de les operacions del comissari jubilat del Cos Nacional de Policia, José Manuel Villarejo. La peça 27 investiga l’entrada i escorcoll de la seu de Método 3, arran de la denúncia de l’exdirector de l’agència de detectius, Francisco Marco. El jutge del cas, Manuel García Castellón, ha desestimat de moment la petició i es dona tres mesos més per investigar. Al capdavall, Julián Peribáñez, un dels detectius de l’agència també s’ha personat com a perjudicat.

El fiscal del cas, César de Rivas Verdes-Montenegro, ha registrat un escrit, al que ha tingut accés El Món, on demana deixar la investigació en un calaix. Ara bé, apunta que com una de les denunciades és l’exlíder del PPC i actual senadora per l’assemblea de Madrid, Alícia Sánchez Camacho, la instrucció podria passar al Tribunal Suprem per la seva condició d’aforada. El ministeri públic interpreta que l’escorcoll a la seu de Método 3 i la detenció il·legal denunciada no s’encabirien en el procés obert contra Villarejo en tota la causa Tàndem.

Periodistes durant l’escorcoll de la seu de Método 3 a Barcelona/ACN

Un escorcoll polèmic

De fet, la peça 27 toca d’esquitllada l’Operació Catalunya però és essencial per entendre un dels moments claus del pla de l’Estat i la policia patriòtica contra el Procés sobiranista. Marco va presentar la denúncia davant la Unitat d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia el 9 de juny de 2020. Tot arran que en la investigació de la causa Tàndem i en un escorcoll al domicili del comissari Villarejo, van trobar documentació de Método 3. Uns dossiers delicats i de caràcter “reservat” que, en principi no hi havien de fer res a casa un dels principals executors de l’Operació Catalunya.

En definitiva, aquesta documentació s’hauria obtingut gràcies a l’entrada i escorcoll que es va portar terme a la seu de Método 3 el febrer de 2013, a través de les diligències prèvies 485/2013 del jutjat d’Instrucció número 14 de Barcelona. Aquest és un procediment clau en el benentès que Marco considera que l’escorcoll i la seva detenció es van perpetrar arran d’una denúncia falsa presentada per Alícia Sánchez Camacho per l’enregistrament del dinar a la Camarga amb l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez. És a dir, una denúncia que va encetar un procediment penal que va servir per la seva detenció, així com altres detectius, com Julián Peribáñez, o persones relacionades com Elisenda Villena, personats a la peça 27. De fet, Camacho va admetre a Villarejo que ella mateixa va gravar la conversa, segons la conversa difosa per aquest diari.

El fiscal vol tirar la pilota endavant

En el seu escrit, el ministeri públic, però, opina que les circumstàncies i els fets relatats per Marco podrien tenir consistència. Així entén que Villarejo i membres del CNP com del ministeri de l’Interior haurien pogut intervenir en “algun tipus d’irregularitat”. Ara bé, en tot cas, això s’hauria d’investigar en una altra seu que no sigui l’Audiència Nacional. De fet, només podria ser al Tribunal Suprem a la vista que Camacho és senadora i, per tant, aforada, o bé, en una altra instància de menor rang que el tribunal especialitzat si el denunciant deixés Camacho a un costat.

Per altra banda, el fiscal també recorda que, de moment, en cap de les 31 peces separades no s’ha pogut despendre que Villarejo utilitzés la documentació de Método 3. Això sí, llevat de la peça Land que es jutja actualment a l’Audiència Nacional i en la que Marco està personat com a perjudicat. Un argument que serveix al ministeri públic per treure’s les puces de sobre d’un escorcoll que a mida que passa el temps més tèrbol resulta.

Part de l’escrit del ministreri fiscal on explica la seva opinió sobre perquè l’única investigació de l’Operació Catalunya a l’Audiència Nacional s’ha d’arxivar/Quico Sallés

Tres mesos més

Marco, davant la petició del fiscal, va registrar un nou escrit demanant la consideració de la investigació de causa complexa i, per tant, sis mesos més d’investigació. Peribáñez ha demanat continuar la instrucció i més quan encara no se li ha pres declaració com a perjudicat. El titulat del jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha decidit prorrogar tres mesos més la investigació. Un dels seus arguments és que encara cal prendre declaració a Peribáñez i poden sorgir noves informacions vitals per aquest cas. De moment, la partida continua tot i que amb el fiscal amb la mosca al nas.