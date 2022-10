La CUP, sobre els pressupostos: “Estem més a prop d’una esmena a la totalitat”

El portaveu parlamentari de la CUP, Xavier Pellicer, ha assegurat aquest dimarts que el seu grup està “més a prop d’una esmena a la totalitat” als pressupostos del Govern que “d’un acord”. “No hi ha hagut cap contacte”, ha dit, negant que el partit hagi parlat amb l’executiu d’ERC. Pellicer ha afegit que el Govern de Pere Aragonès hauria de fer “un gir de 180 graus” si vol el seu suport als comptes, ja que considera que les seves polítiques estan “molt més a prop dels socialistes” que de les “propostes de la CUP”.

Gran part del Govern abandona el ple quan intervé Vox / Mireia Comas

Acusen als Mossos de repressió contra l’independentisme

La CUP ha acusat els Mossos d’Esquadra de participar en la “repressió” contra l’independentisme. El portaveu parlamentari dels anticapitalistes, Xavier Pellicer, ha assegurat que el cos policial va “participar” en el presumpte espionatge a diverses persones de l’esquerra independentista i els CDR que va publicar La Directa. “Volem saber quin grau de coneixement tenien els Mossos”, ha dit Pellicer, que s’hauria vist afectat el 2018 quan era portaveu d’Alerta Solidària. Pel que fa a la polèmica per la destitució de Josep Maria Estela com a cap dels Mossos, la CUP creu que és una “maniobra de fons” dels comandaments i els sindicats policials per actuar sense “cap mena de control polític” i actuar “com a quart poder de factor”.

En aquest sentit, Pellicer ha defensat que el Govern ha de poder decidir sobre “els funcionaris del Govern”. El portaveu dels cupaires ha aprofitat per criticar les intervencions del PSC sobre aquesta qüestió que, segons ell, “sobrepassen l’extrema dreta”.

Petició a Vergés

Pel que fa al seu cas, Pellicer ha enviat una carta a la Mesa del Parlament i a la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés, per demanar que la cambra “es personi en la causa” i faci “una denúncia pública”. “Els silencis (dels partits polítics) davant d’un nou cas d’espionatge diuen molt”, s’ha queixat Pellicer.