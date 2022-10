El PSC reclama a Aragonès que “deixi de marejar els pressupostos”

El PSC ha reclamat al president del Govern, Pere Aragonès, que “deixi de marejar els pressupostos” i els ensenyi el projecte dels comptes per a l’any que ve. La portaveu socialista, Èlia Tortolero, ha insistit aquest dilluns que Catalunya necessita uns comptes “que afrontin els problemes reals de la ciutadania”. I per això ha instat el cap de la Generalitat a dir “què vol fer i amb qui”. “No donarem un xec en blanc, però els volem treballar des de la responsabilitat”, ha reiterat Tortolero, que ha exigit a Aragonès “que deixi de malgastar el temps dels catalans”. “Van tard i van malament”, s’ha queixat.

En una roda de premsa a la seu del partit, Tortolero ha assegurat que, fa un temps, van ser el president del Govern i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, qui van dir que la pròrroga pressupostària era dolenta per al país. I per això ara els socialistes els animen a “ser coherents” i presentar els pressupostos ja. “Si els prorroguem, serà un fracàs més de l’executiu d’Aragonès”, ha afirmat.

Primer pla del líder del PSC, Salvador Illa, en una atenció als mitjans des de Bagà | ACN (Carola López)

Sense concreció de reunions amb Aragonès

Aragonès es va reunir divendres a la tarda amb els comuns al Palau de la Generalitat per abordar els nous pressupostos i el futur de l’executiu en solitari dels republicans. Aragonès es va emplaçar a mantenir “converses més llargues els pròxims dies” amb JxCat, la CUP i el PSC, amb qui va conversar per telèfon. De moment, no s’ha concretat cap reunió amb els socialistes.

Primer partit de Catalunya

Tortolero ha expressat que Aragonès “no ha d’oblidar que el PSC és el primer partit de Catalunya”. Els de Salvador Illa estan disposats a negociar i seure amb el Govern per “enraonar i fer-los propostes”. Preguntats per si s’hauria d’obrir el debat sobre fiscalitat, la portaveu del PSC ha dit que primer volen conèixer el projecte “per a després fer les propostes oportunes”. El partit creu que no s’ha de barrejar la carpeta dels comptes catalans amb la dels pressupostos generals de l’Estat: “Són dos escenaris diferents, no han estat mai vinculats i mai ho han d’estar”.

Finalment, sobre l’enquesta de ‘El Periódico’ que apunta que el PSC ampliaria la distància amb ERC en unes eleccions, Tortolero n’ha tret importància: “Les enquestes són enquestes”. I ha sostingut que el seu partit “està construint una alternativa”, però que el país necessita “un govern que governi” i que no vagi “de fracàs en fracàs”.