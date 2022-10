El PSC no donarà “ni un minut” al nou Govern d’ERC per reclamar-li mesures

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha avisat al nou Govern de la Generalitat que no li donaran “ni un minut” de marge per començar a reclamar-li mesures. Ho ha afirmat la portaveu del grup parlamentari, Alícia Romero, en una roda de premsa posterior a la presa de possessió dels nous consellers. Romero ha remarcat que “no és un Govern nou”, recordant que fa 500 dies que governa, i que no els hi donaran “dos mesos per situar-se”. “S’ha de venir plorat de casa”, ha etzibat la socialista. Romero ha demanat al president Pere Aragonès que, durant el ple del Parlament de la setmana que ve, comparegui per explicar els canvis a l’executiu.

Durant la roda de premsa, Romero ha posat èmfasi en la importància de tenir uns nous pressupostos a Catalunya. ERC ha descartat pactar els pressupostos del 2023 amb el PSC i no nega la possibilitat de prorrogar els actuals, així i tot, Romero ha assegurat que encara hi ha temps per presentar els comptes dins del termini i insta a l’executiu a “seguir treballant”. És més, el PSC s’ha posat a disposició de la nova consellera d’Economia, Natàlia Mas, però ha assenyalat que és el Govern qui ha de “moure fitxa”.

No presentaran una moció de censura

La portaveu del grup al Parlament ha descartat que el PSC presenti una moció de censura a Aragonès. Romero considera que seria “irresponsable” generar més “inestabilitat” i remarca que no es pot perdre temps a buscar suport per a un nou candidat. Així doncs, ha rebutjat la idea de convocar eleccions per evitar. Romero, però, ha acusat Aragonès de tenir “una calculadora electoral” a la mà i el culpa d’haver generat “una crisi en el pitjor moment possible”.

Nous consellers i conselleres al Govern

La roda de premsa del PSC ha tingut lloc poc després que els nous consellers i conselleres de l’executiu hagin promès el seu càrrec i els socialistes els hi enviaran una carta “de cortesia” per “posar-se a la seva disposició”.