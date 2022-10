La germana d’Amaia Montero reconeix que “no travessa un bon moment”

Amaia Montero acapara molta atenció mediàtica des que va publicar una foto molt impactant que demostra que no passa un bon moment. L’antiga vocalista de La Oreja de Van Gogh apareix amb mala cara, molt despentinada i sense maquillar. Aquesta no és la primera publicació estranya i controvertida que comparteix recentment i això fa que es multipliquin les especulacions sobre la seva salut mental, així com la preocupació entre els seus seguidors.

Ella encara no s’ha pronunciat sobre la polèmica, encara que l’allau de comentaris ha estat increïble. Qui sí que ha parlat sobre el seu estat ha sigut la germana, que ha respost les preguntes dels reporters d’Espejo Público que assetgen la família des que sortís a la llum aquesta imatge: “Amaia no està passant pel seu millor moment“, ha dit tot reconeixent que l’artista està clarament desmillorada i amb ulleres de no dormir. La dona ha aprofitat la presència de la premsa per agrair el suport que està rebent Amaia: “Jo no soc la seva representant, però sí que vull donar les gràcies a tots els companys de professió que li estan enviant missatges de suport. El que hagi de dir, ho dirà ella”.

Li han preguntat directament si Amaia Montero travessa una depressió, però la germana no ha volgut entrar al joc: “No soc la persona indicada per respondre això. Potser ella ha volgut traslladar un missatge amb la fotografia en blanc i negre”. Cal recordar que poc abans, la cantant havia reconegut estar “destruïda” com a resposta al missatge d’un seguidor.

Amaia Montero sorprèn amb el seu nou aspecte | Instagram

Susanna Griso compara l’estat d’Amaia Montero amb el de la desapareguda Verónica Forqué

Aquesta fotografia ha estat considerada per molts com una “trucada d’auxili” d’Amaia, que es trobaria desesperada en una situació de la que no sabria com sortir-ne. Susanna Griso ha volgut comparar aquesta situació amb la de Verónica Forqué, l’actriu que va treure’s la vida a principis d’estiu després d’uns mesos en què hauria deixat clar que travessava una depressió molt forta: “Estic repassant les trucades d’auxili que va fer Verónica Forqué i crec que hi ha paral·lelismes amb aquesta història. Ara és el moment d’ajudar-la de totes les maneres possibles i des d’aquí li volen enviar la nostra estima”, ha dit en una comparació arriscada.