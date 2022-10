Un jutge obliga a tancar la web de l’ANC que promovia empreses autodeterministes

La titular del jutjat mercantil número 11 de Barcelona ha confirmat el tancament de la web de Consum Estratègic que contenia un cercador de les empreses més compromeses amb l’economia catalana i “deslligades de les pressions de l’Estat” impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). La sentència qualifica el web com a “deslleial i contrari a la bona fe” i prohibeix qualsevol “actuació” destinada a la difusió de la campanya, a més de demanar a l’entitat que “s’abstingui de fer-ho en un futur”. D’aquesta manera, el jutjat confirma les mesures cautelars aprovades el 2019, després d’una denúncia de Foment del Treball. Ara, l’entitat independentista té 20 dies per recórrer i enviar el cas a l’Audiència Provincial.

Elisenda Paluzie / Mireia Comas

Conducta “contrària a la bona fe”

La patronal va al·legar que l’estratègia de l’entitat independentista és una “conducta contrària a la bona fe”. També consideraven que “falsejava la lliure competència” i que afectava l’interès públic.

La jutgessa determina que “la conducta que ha dut a terme l’ANC constitueix un acte obstaculitzador, en la modalitat de boicot”, que no es pot emparar en la llibertat d’opinió, tal com reclamava l’entitat presidida per Dolors Feliu. Segons el jutjat, l’exercici d’aquest dret “no pot emparar la comissió de conductes constitutives d’il·lícits concurrencials”.

En aquest sentit, la sentència apunta que les conductes desplegades per l’ANC van anar més enllà de provocar o estimular el debat o d’informar els consumidors.

L’ANC s’emplaça en la llibertat d’expressió

En la resolució que aplicava el tancament cautelar del web, la jutgessa va determinar que l’entitat “ha posat en marxa uns mitjans materials i personals que inciten a la discriminació” i que “això no pot quedar emparat per la llibertat d’opinió”.

Durant la vista del setembre del 2019, l’advocat de l’ANC va assegurar davant la jutgessa que la web publicava les empreses que s’adherien a diversos paràmetres socials, econòmics i nacionals, no suposava un “boicot negatiu” a les que no hi surten, sinó un “‘buycot’ positiu”, jugant amb el verb ‘comprar’ en anglès, que fomentava el consum de determinades companyies. Així, considerava que la pàgina és un exercici de la llibertat d’expressió que no discrimina per raons polítiques a cap empresa.