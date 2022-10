Enganxada entre Junts i Campuzano per l’estratègia del partit

Junts per Catalunya i el nou conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, s’han enganxat aquest diumenge per l’estratègia que segueix el partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull. Tot plegat ha començat per unes declaracions del conseller valorant la sortida de Junts del Govern assegurant no entén, encara que no li va estranyar, la sortida de l’Executiu, perquè condemna el partit a ser “insignificant”. Concretament, Campuzano ha assegurat sobre l’estratègia de Junts que “no l’entenc, tot i que no em va estranyar perquè la dinàmica de Junts els darrers anys anava en aquesta direcció. Però no em deixa de sorprendre que un projecte que naixia amb voluntat de ser majoritari, estigui optant per una estratègia que el fa insignificant”, en una entrevista a La Vanguardia.

Tot i aquest dard cap al partit postconvergent, això, el titular de Drets Socials s’ha mostrat convençut que Junts acabarà donant suport a uns pressupostos “elaborats per l’exconseller Giró”. “Junts no es pot inhibir de la responsabilitat de país ni obviar que aquests comptes són el seu principal llegat”, ha assegurat Campuzano.

En aquesta línia, el conseller exconvergent ha afegit que “el millor que pot fer Junts és consolidar el seu llegat de Govern. Haurien d’estar satisfets i orgullosos”, que tampoc ha tancat la porta a buscar el suport del PSC als pressupostos. “No es pot descartar cap escenari, però avui tocar exigir sentit de la responsabilitat a Junts”, ha insistit Campuzano. Sobre el seu viratge cap a ERC, l’exdiputat de CiU al Congrés ha manifestat sentir-se proper al programa dels republicans, ja que s’identifica “amb la proposta d’ERC de com cal abordar el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat. La via que els darrers anys el president Aragonès ha dirigit és la de tornar a situar la solució del conflicte en la política i la d’explorar el diàleg i l’acord. És la manera i no hi ha alternativa” ha clos Campuzano.

Junts contesta amb duresa

Junts no ha trigat massa a contestar el nou convergent i ho ha fet amb duresa. Concretament, ha estat el vicepresident i portaveu de JxCat, Josep Rius, qui ha recriminat les declaracions de Campuzano, sobre la sortida de Junts del Govern. “El ‘govern del 80%’ ha durat ben poc. Que només d’estrenar-te al càrrec et dediquis a atacar altres partits i un grup parlamentari gràcies al vot del qual el president Aragonès t’ha nomenat conseller, no és un bon començament per servir ‘la Catalunya sencera'”, ha etzibat Rius en una piulada a Twitter.