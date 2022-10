Junts i el PSC desautoritzen la contractació de Desokupa a Premià de Dalt

La contractació de l’empresa Desokupa, amb vincles amb l’extrema dreta, per l’Ajuntament de Premià de Dalt segueix provocant polèmica. Aquesta vegada, però, d’una manera interna. A Premià hi governen el PSC i Junts i, després de la notícia de l’acord del consistori amb l’organització, liderada per Daniel Esteve, tant el PSC del Maresme com Junts per Catalunya s’han posicionat en contra.

Junts es desmarca del seu alcalde

Així doncs, JxCat es desmarcava de l’alcalde de Premià, Josep Triadó, també de Junts; a través d’una piulada de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, i ha afirmat que no comparteixen “aquestes contractacions”. Borràs ha remarcat que el compromís del partit és “combatre les màfies d’ocupació il·legal impulsant les reformes per acabar amb aquestes pràctiques il·lícites”. Triadó ja s’havia avançat hi havia reconegut que aquest pacte amb Desokupa podria generar polèmica i podrien rebre “pals mediàtics”, però assegurava que això li compensava si era a favor de la “seguretat del poble”.

El PSC del Maresma mostra “rebuig absolut”

Poc després del rebuig de Junts, el PSC del Maresme també ha donat que s’oposen de manera “frontal” a tancar “qualsevol tracte” amb Desokupa i mostren el seu “rebuig absolut” a les pràctiques de l’empresa. Des de la formació recorden que el seu objectiu és combatre l’ocupació d’habitatges “amb reformes legislatives garantint els drets individuals”. De fet, els socialistes del Maresme han recordat que el partit ha proposat una reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal per agilitar els tràmits de les desocupacions en un termini de 48 hores si els ocupants no aporten un títol legítim. En un comunicat, el PSC del Maresme ha afirmat que seguiran treballant, “amb la llei a la mà”, per “protegir els petits propietaris, i garantir els drets de tots els ciutadans”.

Contractats per assessorament

L’alcalde de Premià de Dalt s’avançava a les crítiques aquest dimecres per defensar la decisió de l’Ajuntament en una entrevista a Catalunya Ràdio i a Els Matins, de TV3. Triadó especificava que el contracte, per un import de 3.000 euros, IVA a part; diu que l’empresa assessorarà la Policia Local sobre “ocupacions mafioses” i ha assegurat que serà la policia qui s’encarregui dels desallotjaments.

En referència als vincles de Desokupa amb l’extrema dreta i els seus polèmics mètodes de desallotjament, Triadó ha respost que el consistori valora “la seva experiència, no la seva ideologia”.