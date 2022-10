Polèmica per la contractació de Desokupa a Premià de Dalt

L’Ajuntament de Premià de Dalt ha contractat la controvertida empresa Desokupa per assessorar-se contra l’ocupació. Des del consistori han detallat que s’ha signat un contracte d’un any per un import de 3.000 euros. L’objectiu de l’acord, segons ha explicat l’alcalde del municipi, Josep Triadó, és que l’empresa assessori la Policia Local sobre “ocupacions mafioses” i ha assegurat que serà la policia qui s’encarregui dels desallotjaments.

Desokupa és una organització fundada el 2016 per Daniel Esteve, és un exporter de discoteca, compta amb antecedents policials i amb vincles amb l’extrema dreta. “Valorem la seva experiència, no la seva ideologia”, ha remarcat Triadó en una entrevista a TV3 aquest dimecres. L’Ajuntament ha detallat que la contractació té l’objectiu que l’organització d’Esteve faci les funcions d’intermediació per a la recuperació de béns immobles ocupats de manera mafiosa i/o delinqüencial”.

La polèmica està servida

L’Ajuntament de Premià de Dalt, en mans de Junts, s’ha convertit en la primera administració pública que s’ha vinculat de manera directa amb l’organització Desokupa, relacionada amb la ultradreta i amb múltiples denúncies per coaccions a famílies vulnerables. L’oposició no ha trigat a mostrar el seu rebuig a aquest acord i ha alertat que s’està privatitzant la seguretat amb una empresa amb un historial de pràctiques violentes.

En un comunicat, el consistori ha justificat que el que els interessa és el “mètode alternatiu” de Desokupa que en cas d’ocupació es basa en “la resolució amistosa de la controvèrsia existent”.

Les explicacions de l’alcalde

A l’entrevista a Els Matins, de TV3, Triadó ha explicat que aquesta mesura és una “més dins del pla de seguretat” de Premià de Dalt i, tot i que enten la polèmica que aquest acord ha generat, assegura que prefereix “rebre alguna patacada mediàtica” si el resultat “va a favor dels veïns”. També ha dit que no tenen en compte la ideologia:

L’alcalde del municipi ha remarcat que s’ha detectat que, entre octubre i febrer, hi ha bandes estrangeres i locals que “venen a fer la temporada” i ocupen habitatges del municipi per convertir-los en un centre d’actuació, “sigui per tràfic de drogues o per a robatoris”. Ha volgut diferenciar aquests tipus d’ocupacions de les socials, que estan forçades per la pobresa i en què els inquilins reben ajuda dels serveis socials per negociar amb el banc o amb el fons propietari de l’immoble.

La contractació té un “efecte preventiu, dissuasori”, ha remarcat Triadó, perquè aquest 2021 no han detectat cap ocupació d’aquestes característiques.