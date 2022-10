Elena i Sallent s’expliquen amb els sindicats dels Mossos al Consell de la Policia

Explicacions als sindicats de Mossos d’Esquadra. El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el nou cap del cos, Eduard Sallent, van exposar ahir les raons sobre els relleus tant a la cúpula de la policia com al departament en la primera reunió del Consell de Policia –l’òrgan de trobada entre la direcció política, la prefectura i els sindicats– després de la crisi que va desembocar la setmana passada en el cessament del comissari en cap Josep Maria Estela. “Si hi ha un responsable últim del cos, aquest soc jo, assumeixo la responsabilitat de tot”, va recordar-los Elena.

La trobada també va servir per presentar les noves incorporacions al gabinet d’Interior, com ara Tamara Garcia, com a secretària general del departament en substitució d’Oriol Amorós, i Marta Roca, com a directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A la reunió també hi va assistir el director general de la Policia, Pere Ferrer.

Elena va defensar la decisió del relleu i Sallent es va defensar de les acusacions d’ingerència en les investigacions i va explicar el seu projecte. Per la seva banda, els sindicats van reclamar “estabilitat”, menys l’USPAC que no va assistir a la reunió. El SAP-Fepol va demanar que els canvis que es facin no es fixin només en l’ordre públic sinó en tot el cos i va recordar que la “base cada cop està més separada de la cúpula”. L’SPC va demanar “normalitat”.

“Un canvi per les discrepàncies”

Fonts dels assistents han detallat a El Món que va ser el conseller Elena el que va prendre en primer terme la paraula per justificar el canvi del cap del cos per les “discrepàncies” que mantenien en la gestió i orientació del cos, que es van fer incompatibles amb la designació dels nous comissaris i comissàries. Segons va detallar el conseller, un dels problemes va ser que el cap de la prefectura “no compartia del tot la idea de la coralitat”. En tot cas, va assegurar que ara “l’estabilitat està garantida”.

El conseller Elena, en un moment del debat de la moció/Parlament

Per altra banda, el conseller va lamentar “el miler de pressions” que s’havien produït al llarg d’aquestes darreres setmanes amb la crisi. Però de tota manera, es va vantar de ser l’airbag de la crisi recordant als sindicats que “si hi ha un responsable últim del cos, que és el conseller i que n’assumeix la responsabilitat”.

Les tres claus de Sallent

Per la seva banda, el nou comissari en cap tampoc va voler deixar passar l’oportunitat d’explicar-se. Així, va basar la seva intervenció en tres idees. En primer terme, una valoració genèrica de la situació. En segon lloc, es va defensar de les acusacions sobre si havia obstruït algun tipus d’investigació, com va deixar caure l’exconseller Miquel Sàmper, i en darrer terme, el seu projecte de policia.

Sallent va celebrar que es convoqués el Consell de la Policia després d’una “setmana molt difícil de gestionar”. Sallent va voler mostrar el seu “compromís ferm amb la coralitat” i va resumir que “el soroll mediàtic s’ha produït perquè hi han hagut molts interessos que han coincidit”. També va carregar contra les acusacions d’obstaculització de les investigacions. De fet, ho va desmentir categòricament i va retreure l’atac a la “seva honorabilitat i la del cos”.

Per la Generalitat, jutges i fiscals

Fins i tot, va recordar que en la investigació per la contractació del sergent Lluís Escolà per part de l’exconseller Miquel Buch, va demanar -ja era cap del cos- “no sé informat d’aquesta investigació”. En aquest marc va criticar les paraules de Sàmper, tenint present els seus coneixements en dret. De fet, el mateix conseller Elena va interrompre l’explicació de Sallent i va destacar que era la “primera vegada que s’exposa un funcionari d’aquesta manera en públic”.

“Treballaré per l’honorabilitat de tota l’organització amb lleialtat, respecte i compromís al president, a la Generalitat, a les institucions de Catalunya, al poder judicial i a la fiscalia”, va prometre Sallent. Així mateix, va ressaltar el “lideratge plural” i es va comprometre a posar al dia i canviar l’estructura del cos. També va apostar per fer públics els procediments de treball com els protocols de desnonament. En aquest marc, va garantir que continuarà el model territorial que va encetar el comissari Estela.

Estabilitat i canvis estructurals, les peticions dels sindicats

Els sindicats han aprofitat per dir-hi la seva. El SAP-Fepol ha lamentat el “soroll creat” des del minut zero del nou Govern. Com exemple, l’acord d’investidura entre ERC i la CUP que passava pels Mossos amb la retirada de les acusacions o l’ordre públic. També han advertit del seu desacord en què es basi el debat sobre el model policial en el debat de “model d’ordre públic” i les “qüestions que afecten a la seguretat pública”.

En el mateix paquet han estirat les orelles al conseller pel que consideren certa “estigmatització” del comissari Estela contra el projecte de feminització del cos perquè consideren que si bé Interior volia 4 comissàries i dos comissaris, ell va proposar 3 comissàries i 3 comissaris repartits equitativament entre serveis centrals i territorials. “Sembla una estigmatització per no apostar per la feminització quan és un relleu per les diferències entre persones i no de projectes”, han comentat des de SAP-Fepol. En aquest sentit, entenen que s’han “debilitat” les noves comissàries perquè ara hauran de demostrar encara més la seva vàlua. Però en la llista de deures s’hi ha afegit, la nova llei de policia, la nova estructura i la comissió del model policial tot amb més “calma i menys soroll”, sobretot protegint la seguretat jurídica dels agents sobretot d’ordre públic així com potenciar el pla d’igualtat. El sindicat de Comandaments, SICME, ha exigit estabilitat i ha lamentat les filtracions.

Per la seva banda el Sindicat de Policia de Catalunya ha demanat al conseller “normalitat i estabilitat” en el cos. En aquesta línia, i com la resta de sindicats de base, ha advertit que episodis com el registrat separa encara més les bases, “la tropa de la cúpula”. Fins i tot, comandaments intermedis que es despengen d’aquestes batalletes internes. “Uns sense cotxes per treballar i altres en lluites de poder”, conclouen les fonts. El sindicat USPAC ha fet campana a la reunió per no “blanquejar” un conseller però ha remès una carta al president Pere Aragonès perquè el faci cessar. Una decisió que no ha estat assumida pels altres “representants sindicals que recorde que sí hi són, hi són per dir les coses a la cara”.