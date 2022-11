Trapero acusa el conseller Elena de voler-lo convertir en un “vividor”

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha carregat desacomplexadament contra l’actual estructura del departament d’Interior, el gabinet del conseller Joan Ignasi Elena i, de retruc, contra els comandaments que presten “obediència preventiva”. En una compareixença al Parlament celebrada aquest matí, Trapero ha acusat a l’actual direcció política del cos “d’intentar-lo apartar de l’estructura orgànica del cos” i convertir-lo en un mena de “vividor”. Ha estat la seva descripció sobre el primer destí del major després de ser destituït com a cap del cos.

Trapero ha comparegut força desafiant com l’actual responsable de la Divisió d’Avaluació i Serveis dels Mossos d’Esquadra a la comissió parlamentària sobre el model policial. Una compareixença que ha servit per criticar sense embuts el que considera les ingerències polítiques i partidistes al cos, ha rebutjat la creació d’un mecanisme de control extern i fins i tot ha defensat treure la investigació criminal de l’estructura governativa de la policia.

“Sóc un alt funcionari de la Generalitat i això s’ha de respectar”

Així en resposta al portaveu de Vox de a la comissió, Sergio Macián, que li recordava que havia estat apartat de l’estructura orgànica del cos, Trapero ha aclarit la situació perquè “és molt punyetero“. “A mi no m’han apartat de l’estructura orgànica del cos, sinó que van intentar apartar-me de l’estructura orgànica del cos, però no ho han fet perquè tinc els meus drets i els faig valer”, ha emfatitzat. “A mi se’m posava en un lloc fora de l’estructura a fer informes com una mena de vividor, que en altres àmbits pot valer però no en la meva persona, i vaig reclamar i exigir que havia de tenir un lloc en l’estructura del cos, que és on estic ara”, ha reblat.

El major Josep Lluís Trapero, en l’últim Dia de les Esquadres, l’octubre del 2021, quan encara era cap del cos / David Zorrakino / Europa Press

“Jo sóc un alt funcionari de la Generalitat, i això ningú m’ho ha regalat, i això s’ha de respectar”, ha alertat durant la seva intervenció. “Quan jo mano en el meu àmbit hi ha determinades coses que no puc fer, no hi ha cap poder omnipresent en aquesta administració ni en cap altra, i cal aprendre a respectar diferents àmbits de responsabilitats, quan detecto que algú no ho té clar, m’encarrego personalment que ho aprengui”, ha amenaçat.

Cabdills i a l’ombra

Al final de la seva primera intervenció, Trapero ha volgut destacar la seva opinió i definició del que és una “policia democràticament avançada”. Lluny d’enraonar pel motiu que estava convidat, els portaveus han parat l’orella a un discurs duríssim contra les estructures de poder de la Generalitat o les noves formes de comandar el cos. Així ha qualificat una prefectura coral “com una manera de difuminar les responsabilitats i traspassar límits”. “En una policia democràticament avançada no estaríem enganxats en les ingerències polítiques”, ha argüit, no sense advertir dels perills del “partidisme”.

En la mateixa línia, ha assegurat que una “policia democràticament avançada sap que esdevé un organisme molt sensible que requereix d’un últim policia i un primer polític que han de treballar conjuntament, però no han de confondre mai els papers”. També ha carregat contra el que ha titllat “obediència preventiva” d’alguns comandaments. En aquest marc, ha valorat la jerarquia del cos com una “garantia contra l’arbitrarietat” que dóna “seguretat jurídica”. “Faríem bé de respectar-la”, ha recomanat i ha afegit a “l’alt funcionariat de la Generalitat”. “Ens hauria de preocupar el poder que podrien atorgar-se unes persones que podrien actuar com a cabdills i que per no figurar en la jerarquia no han de retre comptes, ni són responsables de res”, ha assenyalat. “Al cons no ens manen càrrecs de confiança”, ha advertit per adduir que “no poden donar ordres ni tenir la pretensió, ni aprofitar la seva proximitat als òrgans legítims per dirigir res des de l’ombra”,