Unió sindical a l’Estat per la jubilació anticipada dels Mossos d’Esquadra

Ofensiva en defensa de la jubilació anticipada dels Mossos d’Esquadra per part de sindicats policials de tot l’Estat. Aquest migdia, el Sindicat de Policies de Catalunya ha presentat al Congrés dels Diputats, juntament amb els sindicats SEI dels Mossos d’Esquadra, el Sindicat Independent de la Policia Basca, ErNE , SPF de la Policia Foral de Navarra, han registrat una esmena dirigida tots els grups al Congrés als pressupostos generals de l’Estat.

L’objectiu de l’esmena, coordinada amb la plataforma per la bestreta de l’edat de jubilació de les policies locals, és assolir que es computi com a cotitzat amb caràcter general el període de temps en què resulti reduïda l’edat de jubilació en aquests cossos. És a dir, l’esmena sol·licita la modificació de l’article 206 de la Llei General de Seguretat Social, que afecta policies locals i bombers, així com les Disposicions Addicionals vintena que afecta l’Ertzaintza, la vint-i-bis sobre els Mossos d’Esquadra i vint-i-ter de la policia foral.

Una demanda conjunta i que va més enllà de les policies

El canvi normatiu suposa que es compti com a cotitzat amb caràcter general el període en què resulti reduïda l’edat de jubilació en aquests col·lectius. Aquesta petició, ha estat insistida i demandada tant per les Policies Autonòmiques com per les Policies Locals. De fet, recorden que caldria restablir el criteri que tenia la mateixa Seguretat Social fins a l’any 2019. Des d’aquesta data, es computa com a cotitzat aquest període de bestreta només per calcular l’import de la pensió, però no per determinar l’edat de jubilació ordinària.

Així, la normativa actual comporta una paradoxa, i és haver d’endarrerir l’edat de jubilació per a molts treballadors. És el cas que, sobretot, pateixen, els policies que suporten una cotització addicional a la seguretat social per tal de garantir l’equilibri financer del sistema a través de la figura del conveni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. De fet, l’esmena també afectaria d’altres col·lectius que pertanyen als cossos policials que l’han impulsada. Així, també serviria als cotitzant de la mineria del Carbó, Estatut Miner, Ferroviaris, treballadors aeris, del mar, discapacitats i Bombers.