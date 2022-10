Mossos i CNP, units per demanar presó per a un independentista per escridassar Llarena

Una escridassa al jutge instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, i la seva dona, la també magistrada Gema Espinosa, pot costar un any i mig de presó i 1.440 euros de multa a en Carles. Aquesta és la pena que demana la fiscalia després d’analitzar els densos informes que han realitzat els agents d’Informació tant dels Mossos d’Esquadra com del Cos Nacional de Policia. L’acusació, per atemptat a l’autoritat, ha requerit fins i tot de geolocalitzacions de telèfons mòbils per zones i investigacions i rastreig per diversos perfils de les xarxes socials.

El sumari dirigit pel jutjat d’instrucció 4 de la Bisbal de l’Empordà, al qual ha tingut accés El Món, mostra com es van localitzar tots els telèfons mòbils –amb noms i cognoms dels titulars de les línies, adreces, tipus de contractes i activació– que hi havia en un reconegut restaurant empordanès ubicat a Mont-ras la nit del 27 de juliol del 2018, quan s’haurien registrat els fets objecte de la imputació. Tant els agents de Mossos d’Esquadra com del CNP van investigar càmeres de seguretat, xarxes socials i testimonis. Els Mossos fins i tot van presentar al jutge un informe amb fotografies d’un Sopar groc que se celebrava l’endemà a Palafrugell en suport dels presos polítics i exiliats, sense que hi hagués cap relació entre els incidents investigats i el sopar. Únicament la proximitat geogràfica i temporal.

Part d’un dels informes del CNP sobre les activitats de l’investigat/Quico Sallés

Un any i mig de presó per una escridassada i una sacsejada del cotxe

Segons el ministeri públic, que recull el relat dels atestats policials, en Carles hauria comès un delicte d’atemptat a l’autoritat, de l’article 28.1 del Codi Penal. Els fets es remunten a la nit del 27 al 28 de juliol del 2018, quan el magistrat Llarena i la seva muller, Gemma Espinosa, sopaven al restaurant Cou-Cou de Mont-Ras (Baix Empordà). Cap a quarts d’una de la matinada, en dirigir-se al pàrquing per abandonar l’establiment i acompanyats de l’escorta, es van trobar un grup de vuit persones que van envoltar el cotxe i el van escridassar.

Uns crits proferits, atès l’argument del fiscal i de la policia, perquè Llarena era l’instructor del judici del Procés i havia ordenat l’engarjolament dels líders civils i polítics de l’independentisme. En Carles, sempre segons la versió policial es va enfilar al capó del cotxe, on hi va picar dues vegades amb una ampolla de vidre que duia a la mà. Després va baixar i, des de l’exterior, amb la resta del grup va proferir insults com “fill de puta” i crits com ara “els carrers sempre seran nostres” o “adeu maco, benvingut a l’Empordà”. L’informe policial i l’escrit de qualificació de la fiscalia remarquen que el vehicle no va registrar cap dany. Els policies també asseguren que els escortes van activar “els mitjans d’emergència de què disposa el vehicle oficial i van extremar les mesures de seguretat del magistrat”, ara bé sense concretar quines.

Part final de l’informe sobre les actuacions de l’investigat per escridassar Llarena/Quico Sallés

Una investigació molt detallada

Les perquisicions de Mossos i CNP van començar per intentar esbrinar com havia transcendit la informació que va arribar a en Carles i els seus acompanyants que Llarena sopava a Mont-ras. Per saber-ho, van demanar al jutge que demanés a les companyies telefòniques el llistat de telèfons que hi havia a la zona entre dos quarts d’una i la una a través del creuament de les antenes que hi donen cobertura.

Gràcies a les indagacions de les dades remeses per totes les companyies telefòniques que operen a la zona, van determinar el número de telèfon del qual provenia la fotografia -“obtinguda subrepticiament” al restaurant- de la parella de magistrats. A partir d’aquí, van recollir els tuits de diversos perfils de CDR de la zona que informaven de la presència de Llarena a l’Empordà amb la crida “tenim l’enemic a a casa i no és broma”. Amb el recull de telèfons, però, la Brigada Provincial d’Informació del CNP no en tenia prou, i va demanar al jutge que requerís a Twitter, als Estats Units, per tal que li donés els detalls dels titulars de dos comptes i perfils. Les respostes es van incorporar en el seu informe 2206/2018 del 23 d’agost de 2018 i versen sobre CDR Palfrugell i AnonCatalonia.

Part d’un altre dels informes de Llarena de l’escridassada a l’Empordà/Quico Sallés

Un altre informe sobre “indicadors de polarització”

A la vista de la investigació, els agents d’informació remarquen al jutge que “resulta determinant posar de manifest la delicada posició en la que es troben les dues autoritats, -Llarena i Espinosa-, especialment Llarena a qui la conjuntura judicial entorn al Procés secessionista que es desenvolupa a Catalunya l’ha situat en el punt de mira dels independentistes més radicals”. L’atestat ve acompanyat d’un altre informe dels Mossos d’Esquadra, de la Unitat d’Informació, en concret l’atestat 677967/2018 UINFGIRONA. Un dels atestat on s’incorporen declaracions de testimonis i un abundant informe d’un sopar groc solidari a Palafurgell l’endemà dels fets. Un informe policial plagat de fotografies.

Per si amb tota aquesta escomesa no n’hi hagués prou, la Brigada d’Informació va elaborar un altre informe el gener del 2019 de 78 pàgines per analitzar els “indicadors de polarització” i fins i tot, un informe sobre les samarretes que vesteix l’ara processat o missatges que escriu a Twitter, Facebook o Instagram. En aquest document, destaquen que el contingut dels seus missatges i llegendes a les samarretes és de “marcat caire independentista radical amb simbologia d’aquesta índole” i amb “manifestacions de radicalitat”. Fins i tot li atribueixen les respostes d’altres usuaris de la xarxa perquè no només són “contra Llarena sinó contra l’Estat espanyol i les seves institucions”.