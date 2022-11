La Fiscalia critica al Parlament el “canvi continuu” de cap als Mossos

“Perplexitat”. Aquesta és la paraula utilitzada per la Fiscalia Superior de Catalunya per criticar el relleu sovintejat al capdavant del comandament dels Mossos d’Esquadra. Així ho ha sentenciat, el tinent fiscal Pedro Javier Ariche, en la seva compareixença d’aquest matí a la Comissió d’Estudi del Parlament sobre el model policial a Catalunya. El representant del ministeri públic ha retret les conseqüències dels canvis en els comandaments policials i ha demanat estabilitat.

Ariche també ha aprofitat la seva intervenció, que s’havia de centrar en el control dels delictes comesos per funcionaris policials, per reclamar unitats de policia judicial als Mossos d’Esquadra. Així mateix, ha alertat que el ministeri públic no permetrà ingerències dels responsables polítics o dels comandaments policials en investigacions que dirigeix un jutge instructor o un fiscal.

“Perplexitat” de la fiscalia per la gestió de la policia

“Amb ple respecte per les competències del Govern, i del conseller d’Interior, és una situació que causa perplexitat, aquest canvi continuu dels màxims responsables de la direcció de la policia”, ha sentenciat Ariche. “El canvi implica canvi de projecte, una reestructuració constant de departaments, de model organitzatiu i especialment d’interlocutors amb la fiscalia i el poder judicial”, ha afegit.

Els comissaris Josep Maria Estela i Eduard Sallent, el dia del seu nomenament / Quico Sallés

En aquest marc ha ironitzat als diputats integrants de la comissió que fessin la comparativa que en “els cinc darrers anys haguessin tingut cinc fiscals superiors diferents Catalunya, seria una situació de perplexitat”. “Demanaríem, bé demanar no perquè no estem en disposició, però sí convindríem una certa estabilitat en el nomenament dels comandaments dels òrgans de direcció policial”, ha conclòs. Tota una crítica directa als darrers canvis del cap del cos dels Mossos d’Esquadra que en menys d’un any, n’hi han hagut tres: el major Josep Lluís Trapero, el comissari Josep Maria Estela i l’actual cap Eduard Sallent.

Més peticions

D’altra banda, Ariche ha alertat als diputats que els policies d’una investigació només han d’informar a jutges i fiscals que la dirigeixen. De fet, ha ironitzat en dir que “calia recordar-ho”. “No es pot permetre cap mena d’ingerència”, ha alertat arran de les informacions en les que un investigador dels Mossos d’Esquadra denunciava suposades intromissions.

Per altra banda, ha reclamat a la policia de la Generalitat constituir Unitats de la Policia Judicial dels Mossos d’Esquadra adscrites a cada fiscalia territorial de Catalunya. Una reclamació persistent del ministeri públic i que, segons Ariche, ja n’ha parlat amb el comissari en cap Sallent, per tal de fer-ne un projecte. “No té cap sentit que n’hi hagi del Cos Nacional de Policia i els Mossos no en tinguin quan ja s’ha fet tot el desplegament”, ha remarcat. Tot amb la voluntat de cobrir “responsabilitats d’homologació de la investigació penal a l’Estat espanyol amb els sistemes europeus”.