Un implicat en el cas 3% col·labora amb fiscalia, però no hi està d’acord

El que va ser secretari econòmic de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Francesc Sànchez ha reconegut que col·laborarà amb la fiscalia perquè creu que és la millor opció personal que té, però ha remarcat que no comparteix “fermament” tot el que diu el fiscal. Un dia després que fiscalia hagi dit que el vol enviar a judici pel finançament il·legal del partit, en una entrevista a El món a RAC1 aquest dijous, l’ex-alt càrrec de Convergència ha reconegut haver “acceptat” el que el fiscal ha dit d’ell en la trama del 3% per poder arribar a un acord. De fet, Sànchez ha assegurat que no vol anar a judici a l’Audiència Nacional perquè pocs polítics se n’han sortit “nets de pols i palla” i ell, que “té “51 anys i una filla de 14”, ha preferit “acceptar aquesta situació”. Així i tot, ha recordat que “el que va fer Convergència per aquest país durant 30 anys és superior a un procés judicial”.

Durant l’entrevista, Sànchez ha defensat que l’expresident català Artur Mas desconeixia la presumpta trama perquè, diu, la seva responsabilitat no es trobava en el funcionament del partit, sinó en la política.

Una urna de CDC en una convocatòria interna de la formació/CDC

El fiscal li demana 1 any de presó

Davant la col·laboració de l’ex-alt càrrec convergent, el fiscal només ha demanat un any de presó per a ell i la resta substituït en treballs per a la comunitat, una pena que ell mateix ha confirmat que acceptarà si se li imposa. Sánchez ha insistit que “no hi havia alternativa” i que, si volia arribar a una conformitat amb el fiscal, havia d’admetre el que deia d’ell. Així i tot, haver-ho acceptat no vol dir que estigui d’acord amb el que el fiscal diu d’ell.

La seva col·laboració no afectarà altres acusats

Sànchez ha assegurat que ell no ha aportat cap prova que demostri la tesi de l’acusació que diu que Convergència es va finançar il·legalment amb diners de comissions il·legals que corresponien al 3% de l’adjudicació d’obres públiques. En concret, ha remarcat que ell ha acceptat fets sobre la seva persona i nega haver dit res sobre la resta dels acusats que els pugui afectar negativament.