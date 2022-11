La fiscalia demana penes de fins a 21 anys de presó pel cas 3%

La Fiscalia Anticorrupció ha registrat el seu escrit de conclusions en la causa del presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya, el cas batejat com el 3%. El fiscal José Grinda ha carregat els neulers i demana penes de fins a més de 21 anys de presó per a una trentena dels acusats. Per altra banda, reclama a CDC i el seu partit hereu, PDeCAT fins a tres milions de multa per blanqueig de capitals. Val a dir, que una desena d’implicats han arribat a acords de conformitat amb importants rebaixes de petició de pena.

Així Grinda, acusa un total de trenta persones entre polítics i empresaris, així com a 16 persones jurídiques, incloses les formacions polítiques CDC i PDeCAT, per delictes d’organització criminal, frau a les administracions públiques, corrupció entre particulars, tràfic d’influències, suborn, prevaricació i blanqueig de capitals. Un dels imputats, l’exconseller de Justícia Germà Gordó, ha piulat en saber-se la qualificació una fotografia del cel on s’hi llegia: “Cel serè”.

Escrit d’acusació de José Grinda contra CDC i PDeCat ie els seus gestors econòmics pel cas 3% /QS

Una llarga trama, segons el fiscal

La tesi del fiscal, expressada en un escrit de 194 pàgines al que ha tingut accés El Món, consisteix en què en el període del 2008 al 2015, alts càrrecs de CDC, en “connivència amb càrrecs públics i funcionaris de diferents Administracions i institucions públiques de Catalunya, i amb els diferents empresaris acusats, van posar en marxa una estructura per finançar aquest partit polític il·legalment i en forma encoberta“.

“Es tractava”, continua el fiscal, “d’una actuació sistemàtica d’una banda, recepció de diners per part d’empresaris, d’altra banda, de transformació d’aquests diners en ingressos per a CDC, sense la màcula del seu origen il·lícit”. “Era un sistema superposat i complementari amb l’anomenat Cas Palau”, recorda el ministeri públic. Un cas que ja ha estat jutjat amb condemna a l’extresorer de CDC, Daniel Osàcar. D’aquí que dels 30 acusats, 13 estiguin vinculats a CDC i les seves fundacions Catdem o Fòrum Barcelona, i un total de 17 empresaris. De fet, les empreses imputades els hi reclamen fins a 100 milions d’euros de multa. Entre les empreses s’hi compten Teyco, Urbaser, Copisa, o ACS. A les penes de presó s’hi afegeixen penes de d’inhabilitació.

El cobradors, segons fiscalia

El sistema o trama que dissenya la fiscalia començava per Germà Gordó, exgerent de CDC. A Gordó l’acusa de controlar els ingressos i com s’havien de repartir les adjudicacions de les obres públiques. A l’exconseller i exsecretari de Govern, Grinda li demana una pena de 18 anys i 10 mesos de presó i una multa de 4,6 milions d’euros. En el relat de la Fiscalia, Gordó feia de contacte amb els constructors. Un contactes que “a més d’haver-se realitzat al marge de les vies legals i de la funció que li corresponia dins del govern català, va ser dirigit al benefici dels contractistes esmentats i al del partit polític a què pertanyia, objectius ambdós oposats al bé públic”. També Francesc Sánchez, el seu successor a la direcció tècnica i financera del partit, està acusat, però ha negociat una conformitat i malgrat acusar-lo de cinc delictes, Grinda només li demana un any de presó i treballs a la comunitat.

En el mateix paquet, el ministeri públic hi posa Andreu Viloca i Daniel Osàcar, encarregats de les donacions. Per a Viloca, Grinda demana 21 anys i quatre mesos de presó. Viloca s’ocuparia, segons el fiscal, de fer la “triangulació” amb autoritats i amb empresaris, i dels pagaments a les fundacions. De fet, l’acusa de tenir el control dels pagaments il·legals. Per a Osàcar, condemnat pel cas Palau i amb qui ha pactat una conformitat, només s’enfronta a una pena de treballs per la comunitat. La fiscalia calcula des del 2008 al 2015, un total de 1,8 milions d’euros que van arribar des d’adjudicataris al partit com a forma de “cànon” exigit si volien entrar a la roda dels contractes públics. L’import total de les 31 adjudicacions manipulades sumaria 168 milions d’euros. El president de la formació, aleshores Artur Mas, no ha estat imputat gràcies a què els processats l’han exculpat des d’un primer moment.

Germ? Gord?, en l’entrevista

Un sistema pensat per finançar il·legalment el partit

La teoria del ministeri públic és que “els acusats s’ocupaven d’implementar l’estratègia acordada pels líders del partit, supervisar la gestió i distribuir els fons il·lícits obtinguts”. Així està convençuda que ho portaven a terme “mitjançant un patró de funcionament planificat per finançar il·lícitament el partit polític mitjançant la venda d’influències en l’adjudicació de contractes públics”. L’objectiu, per a fiscalia, era subvertir les normes de la competència i de la direcció de les administracions per obtenir un benefici i lucre il·lícit, personal i mercantil, en el cas dels empresaris, econòmic i polític, en el cas dels dirigents de CDC, per tal de finançar il·legalment CDC.

El fiscal també insisteix que alguns dirigents retocaven o pressionaven per canviar el preu de les adjudicacions, alteracions de les condicions o sistemes que titlla de “cautxú, que permetia un grau formal de discrecionalitat que, en realitat, encobria l’arbitrarietat“. També ressalta que hi havia donacions a canvi d’obra adjudicada o simplement per crear una “bona relació” amb el partit i amb un “afany de dissimular els ingressos il·legals”.