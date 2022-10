Cuevillas creu que s’ha “magnificat” l’informe d’Oranich sobre Dalmases

El diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, assegura que l’informe de l’advocada Magda Oranich sobre l’afer Dalmases s’ha “magnificat”, ja que assegura que el document especifica que el diputat de Junts no va agafar pels canells a la periodista del FAQS ni va insultar-la. A més, ha recordat que Dalmases va demanar perdó en el seu moment. També ha explicat que “Dalmases està ingressat a l’Hospital de Sant Pau i està sota observació a causa d’un atac d’ansietat”, fet pel qual l’ha impedit assistir a l’executiva on ha presentat la seva dimissió a través d’un missatge.

Dubtes sobre la comissió de l’Estatut del diputat

ha explicat en una entrevista al Més 324 que la Mesa de la comissió de l’Estatut del diputat s’ha reunit avui i Cuevillas assegura que mai s’ha aplicat el Codi de conducta del Parlament. En aquest sentit, ha assegurat que el lletrat ha tingut dubtes i el diputat de Junts ha explicat que “el procediment no determina com s’ha de fer la investigació”. El també advocat considera que pot acabar “com a molt” en una falta lleu, que implicaria una multa d’entre 600 i 12.000 euros. El diputat de Junts també assegura que hi ha dubtes sobre si es pot actuar sobre actuacions extraparlamentàries.

Consell de garanties de Junts impugnat

Alhora, ha explicat que el consell de garanties de Junts està “impugnat”, perquè considera que la “paritat sempre ha de beneficiar a les dones”, fent referència al fet que hi va haver eleccions internes en aquest òrgan i no van sortir escollits diversos membres per assegurar la paritat entre homes i dones. El diputat de Junts per Catalunya també ha recordat que va ser la militància que va decidir sortir de l’executiu català i demana a l’executiva “remar junts”. De fet, considera que va ser una “decisió difícil” i “sense precedents”.

Pel que fa a la reforma del delicte de sedició, assegura que és un tipus penal que la conducta legal és “molt poc determinada”, i que pot comportar que es deixi en mans de l’opinador. Considera que el Codi Penal espanyol és “molt punitiu” en matèria d’ordre públic i opina que la sedició s’ha de derogar i especificar la rebel·lió únicament amb armes.