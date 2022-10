Condemnen David Madí a 14 mesos de presó per frau

L’exalt càrrec de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i exassessor d’Artur Mas David Madí ha estat condemnat a 14 mesos de presó per frau vinculat a l’empresa Triacom, segons ha avançat ‘El Periódico’ i han confirmat a l’ACN fonts de la defensa, que han anunciat que recorreran la sentència. El text també imposa a Madí multes per valor de 219.750 euros. Segons ‘El Periódico’, la titular del Jutjat del Penal número 1 de Barcelona també ha condemnat 5 persones més a penes que oscil·len entre els 8 i els 14 mesos de presó, entre les quals l’administrador de Triacom i exgerent de TV3 Oriol Carbó -que va reconèixer els fets- o l’empresari Juan Manuel Parra.

L’exdirigent de CiU David Madí a la sortida de la Ciutat de la Justícia el 30 d’octubre del 2020 / ACN

Vinculació a l’empresa Triacom

El judici va tenir lloc a finals de juliol i la fiscalia va demanar dos anys de presó per a Madí i dos acusats més -Carbó i Parra- per presumpte frau fiscal vinculat a la productora audiovisual Triacom. Al judici el fiscal va subratllar que Carbó -al voltant del qual sospitava que girava el presumpte entramat de factures falses-, havia reconegut els fets. Per a aquest acusat, el fiscal demanava una pena de 8 mesos. Per a Parra en demanava 12, després que confessés que va facturar treballs a Triacom que en realitat havia prestat a Convergència.

“Ficció” d’operacions no fetes amb factures sí cobrades

Durant el judici un dels pèrits citats va afirmar que els empresaris van voler crear una “ficció” d’operacions no fetes amb factures sí cobrades i va advertir que quan es vol “generar una aparença” hi ha aspectes que “desquadren”. Un dels exemples posats en el judici va ser que una factura d’una de les empreses de Madí recollia un servei prestat tres mesos abans que es constituís la societat.