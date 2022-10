Magda Oranich apunta pressions de Borràs i Dalmases per rebaixar l’informe

L’advocada Magda Oranich, que Junts per Catalunya va designar per investigar l’esbroncada del diputat i vicepresident del partit, Francesc de Dalmases, a la sotsdirectora del FAQs de TV3, ha assegurat aquest dilluns que va rebre “pressions” per part de la presidenta del partit, Laura Borràs, a l’hora de fer l’informe. En una entrevista a Rac1, Oranich ha afirmat que “moltes diputades” també li han fet arribar queixes sobre el diputat parlamentari. L’informe, que avançava aquest diumenge Nació Digital, conclou que la periodista va ser “intimidada” per Dalmases per les preguntes que s’havien fet durant el programa, el mes de juliol, a Borràs i que l’actitud del vicepresident de Junts va ser “incorrecta”.

L’advocada ha revelat que la presidenta de Junts té l’informe des de fa vuit dies i lamenta que no l’ha respost fins aquest diumenge, quan s’ha filtrat el text i es va justificar dient que “no havia pogut contestar abans perquè tenia molta feina”. Sobre l’opinió de Borràs de les conclusions d’Onarich, aquesta només va dir que “no podia ser”.

En aquesta entrevista, l’autora de l’informe ha denunciat pressions per part de Borràs i de Dalmases per rebaixar l’informe. Davant d’això, ha recordat que, si se li encarrega un informe, “el fa amb plena llibertat” i creu que es devien pensar que “havia de ser un informe favorable” perquè l’havien encarregat ells mateixos.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, amb el diputat Francesc de Dalmases / EP

La resposta de Dalmases: “patètica i infantil”

Aquest mateix dilluns, el diputat de Junts feia pública la seva resposta al document elaborat per Oranich i el titllava d’irregular. Davant d’això, l’advocada ha assegurat a Rac1 haver-se queda “estabornida amb la nota” de Dalmases i creu que “la deu haver escrit algú que està fora del món”. Oranich ha afirmat que el que consta a l’informe “és el que ha explicat tothom” i que “intentar negar els fets, dir que un de la comissió [de garanties de Junts] em té mania… és patètic“. Oranich s’ha mostrat indignada davant les crítiques i remarca que “no esperava” haver-se de defensar després d’haver treballat “gratis”. “He fet l’informe amb tota la bona fe possible i amb tota l’objectivitat”, ha dit.

Denunciades actituds similars

Oranich ha explicat que, des de juliol, ha rebut diverses trucades de gent que denunciaven “intimidacions i crits habituals” per part de Dalmases. Sobre aquest incident del 9 de juliol als estudis de TV3, l’advocada ha assegurat que els treballadors li havien detallat “la por i els nervis que van passar”.