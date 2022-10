Dalmases, sobre l’expedient intern de Junts: “No s’ajusta a la realitat”

El diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases s’ha pronunciat després que es coneguessin les conclusions de l’informe intern que el seu partit havia encarregat a l’advocada Magda Oranich sobre l’esbroncada que va tenir amb la sotsdirectora del programa FAQs de TV3. En una carta enviada a l’executiva del partit a la qual ha tingut accés El Món, Dalmases ha lamentat que les conclusions de l’expedient “no s’ajusten a la realitat dels fets succeïts”. La resposta del diputat arriba hores després que, aquest diumenge, Nació Digital avancés el document, el qual conclou que la periodista “es va sentir intimidada” i que l’actitud de Dalmases va ser “incorrecta”.

En el text, el diputat explica que va demanar un expedient informatiu a Junts a finals de juliol per tal de poder-se defensar durant la compareixença davant la Comissió Parlamentària de control de la CCMA. Dalmases assegura que aquest informe, “presumptament elaborat per l’advocada Magda Oranich, no es correspon de cap manera” amb el que ell va sol·licitar. Així, remarca que si aquest informa és el que havia de ser “l’expedient informatiu urgent”, s’ha endarrerit “gairebé tres mesos” i ha perdut “la seva finalitat originària”. Davant d’això, Dalmases afirma que “no s’ha seguit el procediment previst” i que, per tant, es tracta d’un “expedient disciplinari completament irregular”.

L’informe també el considera irregular

En el comunicat, Dalmases assenyala irregularitats de l’informe i fa referència a les vint persones que l’advocada afirma haver entrevistat: “no s’identifiquen, ni es recullen les seves suposades manifestacions”. A més, el diputat de Junts ha afirmat que, aquell 9 de juliol, als estudis de TV3 “només hi havia cinc persones”, entre les quals, ell mateix.

El diputat de Junts lamenta que l’informe s’hagi “socialitzat” entre els membres de la comissió de garanties del partit i apunta a “sospites de tendenciositat” del document per diversos motius. D’una banda, la presència d’un vocal a la comissió que “no n’hauria de formar part” perquè va quedar “en vuitè lloc, per un total de sis càrrecs” i que existeix una “animadversió” envers Dalmases. D’altra banda, assenyala que el text s’hagi “filtrat a la premsa”, fins i tot abans que ell o l’executiva de Junts l’haguessin vist, fet que “menyscaba públicament” la seva reputació. Finalment, Dalmases demana que Junts obri un expedient amb “la depuració de les responsabilitats que s’escaiguin”.