La comissió investigarà si Dalmases ha incomplert el codi de conducta

La Comissió de l’Estatut dels Diputats ha acordat aquest dijous que investigarà si el diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases ha incomplert el codi de conducta del Parlament. L’òrgan, que s’ha reunit aquest dijous al matí i que està integrat per representants de tots els grups parlamentaris, ha aprovat que avaluarà la conducta de Dalmases, que va dimitir la setmana passada com a vicepresident de Junts, i si va infringir el codi del diputat en el cas de l’esbroncada a qui era la sotsdirectora del FAQ’s de TV3. Fonts que es trobaven a la reunió han remarcat que els grups parlamentaris volen resoldre la qüestió “amb la major brevetat possible”. Es preveu que la comissió es torni a trobar en un termini màxim de dues setmanes. Un cop iniciada la fase d’investigació s’obre procediment d’audiència a Dalmases, que pot comparèixer presencialment a la comissió o remetre’ls un escrit.

Els retrets a Cuevillas

La comissió ha començat a les 10 hores i ho ha fet amb públic, tot i que després, quan s’ha hagut d’acordar si s’obriria una investigació sobre la conducta de Dalmases, s’ha fet a porta tancada. A l’inici d’aquesta sessió, el president de la Comissió de l’Estatut dels Diputats i diputat de JxCat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha rebut les queixes dels representants de la resta de grups parlamentaris per haver dit en declaracions Els matins de TV3 que el codi de conducta del diputat és “un nyap”. Els diputats d’ERC, la CUP i dels comuns han retret a Cuevillas les seves paraules. El més contundent ha estat el diputat dels comuns, David Cid, que li ha etzibat que si vol qüestionar el codi ho faci “a títol personal”.

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, reunida per parlar del cas Dalmases / Canal Parlament

Cuevillas, però, no s’ha arronsat i ha insistit que, “per deformació professional”, el codi de conducte li “genera més dubtes que certesa”.

Les llacunes del codi de conducta

Tant Cuevillas com el secretari de la Mesa de la comissió, el socialista David Pérez, van fer arribar a la Mesa del Parlament un escrit on expressaven els seus dubtes en relació amb el codi de conducta del diputat que s’aplicarà per primera vegada des que es va crear el 2016 amb Dalmases. Entre les llacunes detectades per la comissió hi ha que no queda clar si es permet aplicar sancions i, en el cas que sí, quina sanció correspondria.

Els dubtes expressats per l’escrit que tant Cuevillas com el secretari de la Mesa de la comissió, el socialista David Pérez, van elevar a la Mesa del Parlament, començaven pel rang legal del codi. Com que es tracta d’un acord de ple pres a l’empara del Reglament del Parlament, no té rang de llei i no està clar que permeti aplicar sancions. L’escrit plantejava que és possible que calgui reformat el Reglament del Parlament per incorporar-hi el règim sancionador i altres aspectes del codi de conducta.

Codi difícil d’aplicar als estirabots de Vox

La comissió també ha traslladat a la Mesa del Parlament que, sobre la taula de la Comissió de l’Estatut dels Diputats, també hi ha queixes pel comportament de dos diputats de Vox, Ignacio Garriga i Alberto Tarradas a l’hemicicle. En l’escrit, Cuevillas i Pérez adverteixen que les sortides de to i la indisciplina dels dos parlamentaris de l’extrema dreta no es poden abordar amb aquest reglament.